隨著直播平台的興起，越來越多網紅靠著甜美外表、火辣身材而走紅，更有不少網紅是透過遊戲實況轉播而獲得關注，但卻有人一邊直播還一邊做其他事情，若是沒藏好很容易就人發現。日前便有一名疑似來自秘魯的直播主金米卡（kimmikka），她在Twitch平台直播時疑似還在與男友恩愛，以為鏡頭前沒看到就沒事，但窗戶的玻璃的反射卻被網友看光光。

根據外國媒體的報導，金米卡日前一如往常的開啟直播與粉絲們互動，但在直播的過程中網友除了聽到她的男友進來房間的聲音外，也發現金米卡的表情不太對勁，仔細一看才發現，金米卡的男友疑似慾火焚身，即使金米卡正在直播仍止不住慾望，將金米卡拉離鏡頭並坐在她的後方「做壞壞的事」。

而在觀眾的角度雖看起來一切正常，但一旁的窗戶玻璃倒影卻出賣了一切，加上金米卡的奇特的表情與身體動作，讓不少正在觀看直播的網友看傻了眼，而沒多久此事就在實況圈中傳開，影片也遭到不斷瘋傳，Twitch平台得知消息後也趕緊刪除了這段影片並禁止了金米卡的帳號，但影片已被許多網友們備份並持續在網路上流傳，意外引起熱烈討論。

而事實上，金米卡在今年7月才剛創立此直播帳號，吸引超過200名粉絲追蹤，還在逐漸累積人氣，沒想到卻因此事意外爆紅，她隨後雖出面解釋是「酒醉誤事」但遭到平台禁止使用，何時才能返回直播還無法得知。不過，也有部分網友認為影片可能造假，同樣掀起熱議。