【愛傳媒簡秀枝專欄】本土意識，透過藝術家巧思，展現在藝術創作上，其來有自，而全長248公尺的油畫連作《芬芳寶島》，堪稱史詩級的巨作，尤其時間斷代跨越一甲子，彌足珍貴。

這是知名藝術家林智信（1936-），窮其大半生的土地情感、愛台心念，以及創作專業，耗時25年才完成，目前正在台南生活美學館展出，值得品賞，倍讓人發思古幽情，沒有污染、濫墾，山清水秀、雞犬相聞、空氣清新，鄰里祥和，是大家的共同記憶所在。

然而，今年86歲的林智信，已經滿頭白髮，近兩年身體違和，每週洗腎3天，讓他更有夕陽無限好，只是近黃昏的感嘆，在時間的急迫感下，急於為巨作「託孤」，尋找有緣收藏家。

雖然林家子女，深以藝術家父親為榮，各個都很孝順，允諾照顧作品，但林智信心知肚明，照顧藝術作品，是很大的專業，不是在家闢個儲藏室就夠，他為寶島台灣的風土民情而創作，嘔心瀝血，作品是社會財，應屬全民共享，找回台灣人記憶中的鄉土愛，土地情。

林智信更希望有美術館專業人員，在作品被典藏之外，還能就畫論畫，爬梳歷史，解讀畫意，再作研究與推廣。

上（7）月5日隨文化部次長李連權等一行人南下，參觀台南生活美學館，林智信248公尺的油畫連作《芬芳寶島》正在展出，以102張150號畫布，連結的大型作品，仿如巨龍式的拼接油畫，用以紀錄與回眸1950年代的寶島台灣，栩栩如生的台灣早年意象，好山好水好感動，令人驚嘆。

李連權心繫台灣本土意識，對於優質台灣鄉土創作，非常肯定，經常呼朋引伴，讓更多人分享林智信的氣魄。包括文化部長李永得、次長蕭宗煌分批參觀，並在開幕上致詞勉勵。

林智信是台南縣歸仁鄉紅瓦厝仔人，16歲時喪父，僅留下幾分薄田，寡母帶著7個孤兒，貧困為生，辛苦拉拔他們長大成人。林智信身為家中長子，初中第一名畢業後，放棄保送機會，考上南師美術科，因為學費全免，每月有配給的米及零用金，對家中不無小補。

林智信形容自己第一次拿到學校發放的皮鞋，是生平第一雙皮鞋，他緊緊抱住，放在鼻孔前，用力嗅聞著新鞋的味道，激動不已。家境窮困，讓他養成吃耐勞，簡樸勤儉，並且善用時間，除了為生活打拚，全力投入創作。

林智信從小就愛繪畫，小學二年級時，有一次放牛時撿到樹瘤，那是從木棉花樹上掉下來的，他用小刀繪刻成圓形圖章，學道士印符令，蘸上印泥，蓋起圖像，拿到學校分享，同學開心爭先恐後拿來蓋印，讓他內心有著小小的成就感，日後回想，這就是他愛上木刻的初衷。

在南師時，受到當時兼任中華日報副刊編輯的導師張麟書指導木刻版畫，張麟書愛才惜才，送他一套木刻刀，讓他高興不已，賣力學習 。

從此，林智信把作品投稿豐年雜誌、中央日報、新生報、自由青年等報刊，尤其受到當年豐年雜誌主編、也是雕刻大師楊英風（1926-1997）青睞，兩人因此結緣，友誼彌堅，亦師亦友，當時楊英風一再鼓勵引導他，讓他在木刻版畫用心經營。

同時，南師歲月，也讓他浸淫並打造了紥實的素描底子，對日後版畫、油畫創作，都有助益。南師畢業後出任小學美術老師，曾獲優良美術教師，也曾受教育廳委託舉辦木刻水印版畫教學。後來，林智信不斷精進木刻技巧，多次在國際大賽中獲獎。

師專畢業後的林智信，曾拜台灣前輩畫家郭柏川為師，在他的畫室學習兩年，學到質感厚重的表現概念。之後，他遠渡日本東瀛日展系示現會，參加十餘年的油畫研究會，對於彩繪油畫技法大有斬獲，色彩層次肌里的透氣感，空間和物像感的表現，也更加圓熟。

林智信是1985年，開始投身油畫創作，並且參與法國藝術家沙龍展，在法國皇宮展出，更特別的是從1997年參與日本示現會展出，連續多年獲獎，被推舉為會員，得以終身免審參展。

「要做就要做最好最大，無人能及的作品」，林智信投身油畫時，就起心動念要畫出台灣最美的鄉土色彩，構思18年，畫了7年，歷經25年，長達248公尺，共有102幅150號作品組成的《芬芳寶島：憶象1950年代的台灣》，終於在2014年大功告成。

《芬芳寶島》是全世界最大幅的油畫作品，從台灣北端基隆嶼畫到南端鵝鑾鼻燈塔，實景綿延逾400公里。前面18年他跋山涉水，踩遍台灣每一吋土地，徜徉各地畫圖寫生，並且搜集歷史、地理、老照片等典故，歷經多次重畫，最後以最擅長的寫生技法表現，採用國畫多視點畫法，可以說是用中國文化畫長卷的風格畫出他心中最美的台灣印記。

林智信面對豐饒富庶的台灣風土人情、傳統文化，非常入迷，也以弘揚台灣本土意識、藝術文化價值為職志，他大半生投入創作，都希望是「曠世巨作」，例如，全長124公尺的版畫《迎媽祖》，令人驚艷，而蜿蜓好幾個展間的油畫連作《芬芳寶島》，全長達248公尺，也是讓人目瞪口呆，打從心底佩服。

同時，林智信的雕塑、交趾陶、琉璃、天目釉等，豐富多元，目不暇給，台南生美館分了兩個檔期，才能盡展他的創作，是不可多得的重磅級存世藝術家。

林智信的展覽資歷，與他的創作一樣多采，曾多次赴海外展出，砌磋技藝的同時，更直接宣揚寶島台灣的美麗意象，可說心誠意足，用心良苦。

要落實這樣的艱巨任務，體力支撐、毅力展現，林智信感受到自己屢屢得到神助，自助人助與天助，讓他的漫長創作路，關關難過關關過。親自導覧之餘，面對外界的好奇，林智信侃侃而談，暢談他的來時路，展現他愛鄉土、挺台灣的堅定價值觀。

「我定位自己是一隻大鵬鳥，自由翱翔，觀看大地美麗景點，並選擇視角入畫，讓畫面內涵，更寬廣、充實、豐富！」

「我一直崇敬大自然的偉大，那怕只是一草一木，只要從它的形態、色彩，用心去品味，都會是賞心悅目。我的創作，以心為出發點，在於讚美大自然的偉大，以天人合一的心境，走出自己！我不會逢迎時尚流行，也不在乎別人說我儍，只要是讚嘆自然的一切，我就信心十足！」

「《芬芳寶島》是以1950年代的況味，描述人文、地理、庶民生活與習俗等，介紹的內容，要充實豐盛，才有可看性，記述情節，要像說故事一般，才能讓人津津樂道，回味無窮！」

全長8百多台尺，高度4台尺的《芬芳寶島》，是林智信踩履過無數的路徑山野，行經千里道路，看盡無濟的田園，意會人文生活習俗，這樣才能掌握全幅作品的巧思，且力求構圖的變化，自在揮灑彩筆，讓畫作看起來活靈活現，贏得共鳴。

林智信說，雖然借助許多老照片，作為創作發想的參考，但不是用照片併畫。「其中成功的關鍵在於充沛的記憶力、想像力和組織思考力，其中，內心深處源源不絕的感動，才能讓畫作，言之有物，能夠深刻與人共鳴。」林智信寧可每天站立7、8小時作畫，體力、願力，都發揮了極致，這種創作精神，讓人嘆為觀止。

「自從退出聯合國之來，台灣外交曾有一段節節敗退，國際孤兒的過往，藝術家在國際藝術舞台上，展露頭角的機會，也跟著遭殃。爭取國際化，成為朝野共同目標！」林智信多麼希望可以出國展覽，行銷台灣，為國爭光。然而，他堅定信念，是植根本土意識，彩繪自我風格。

林智信強調，在國際上成名的大藝術家，幾乎都是紥根於自己的故鄉，正是「登高自卑、行遠自邇」的道理，一切不能忘本。

來自童年寒門的印記太深刻，林智信的創作，幾乎都是圍繞著鄉土民情，濃濃的鄉土關懷。當年台灣本土意識尚未普及，因此許多人批評他的作品「土味太重」。其中，席德進（1923-1981）曾鼓勵他，「土味才是你的特質，是別人無法表現或取代」席德進從杭州藝專畢業後，來台灣定居，一生畫盡台灣的田野、廟宇、民宅、閩式建築，還有迂迴梯田、迷蒙曠原，彷彿比台灣在地人，還了解台灣。

林智信得到席德進認同後，義無反顧，緊抱木刻工具、彩色畫筆，持續創作本土風貌作品，田味洋溢，他卻甘之如飴。無獨有偶，同樣是杭州藝專畢業的華人藝術家吳冠中（1919-2010）也說過，「由本國鄉土性的作品，才具有國際性！」讓林智信，加倍自信。

新文化運動名家魯迅（1881-1936）更說，「有地方色彩的，倒容易成為世界級的！」

那些見多識廣的先行者，不約而同認同本土意識在創作中的重要性，林智信走來不再自我質疑，也不感寂寞了。曾遊歷歐洲不少國家，舉辦過無數次畫展，畫盡各地的山明水秀的瑞典藝術家佐恩（Andrés Leonard Zirner,1860-1920），在踏遍世界後，最後仍回到自己的國土和居住城市，竭力表現屬於瑞典的本土人文藝術，因此倍受世人敬重。

有了這麼多人的實踐與肯定，林智信自信滿滿，他也跟著說，只要堅持自己的畫風， 運用自己獨特的手法，去表現個人的藝術觀，就是創作學的上上之策。

林智信忍不住說，台灣其實很美，也很豐饒，但大家卻棄之如敝屣，老是幻想著外國月亮比較圓，總是希望踏出國門尋夢嘗鮮，「入芝蘭之室，久而不聞其香」，實在可惜。

林智信累積走過43個國家，但到頭來他還是覺得寶島台灣最有味道，有如一個歷盡風霜的旅人，重新回到母親懷抱，享受那份親切恬淡與溫馨，這種自我價值的重建，讓他更嚴肅地督促自己，一定要在有生之年，把千嬌百媚、動靜皆宜的《芬芳寶島》，呈現在世人面前。

一雙眼睛、一捆彩筆，要畫盡台灣的璀燦豐饒，談何容易，該站在那個視點，看見台灣，彩給台灣？林智信說，對於作畫視點表達，見仁見智，東方傳統水墨，以視覺的移位，採取「多視點」，而西方大致以照相機對焦習慣，以「單一視點」為主。

「把東西畫法合併，擇優採用，努力跳脫藩籬，呈現個人獨特風格，才是關鍵！」林智信游走東西，馳騁古今，兼容並蓄，矢志打造自我品牌。

另外，油畫連作符合只此一家 別無分店的獨特性，但複雜許多。因為單幅畫作，只要在格局中作畫，比較簡單，但連作必須考慮每一幅作品規格的相融性。

莫內的《荷花池》，算是油畫連作的經典，但其主題僅止於描繪花園裡的柳樹和荷花，主題景物單純，創作者從一而終。反觀 《芬芳寶島》油畫連作，主題從北台灣的基隆，要畫到最南端的屏東鵝鸞鼻，景像氛圍、地理環境、人文氣息，都是錯綜複雜，挑戰性很高。

色彩，也是 《芬芳寶島》引以為傲的特色之一。林智信說，古今畫家所使用的調色盤，大致是一尺半的寬度左右，擺放顏料只有1、20色之譜，他完全不受此一約束，因為調色除了天生對色調的敏感度外，可以靠後天的不斷學習研究，體悟出調色技巧的奧妙，一旦技巧純熟，就能自在玩色，得心應手，揮灑自如。

林智信解釋， 《芬芳寶島》作品長達8百多台尺，描繪台灣西部大地，以前山林茂盛，處處都是盎然綠意，以綠色為主的長畫，在調色盤，頂多擠放5、6個綠色系顏料，林智信油畫連作中，遍佈畫面那些變化無窮的綠色，就只能靠調色技法，調出千變萬化的泛綠色調，而那些泛綠色調，還要考慮與其他顏料相融，老練的調色技能，才能發揮效果。

對畫家來說，綠色最為困難表現，若用色不得宜，會顯得俗氣，因此許多畫家都盡量避開，或減少過度採用綠色作畫，但林智信明知山有虎，偏向虎山行，他老神在在，以綠色作為 《芬芳寶島》的主色調，挑戰自己在色調掌握的能力，一點也不馬虎。

1950年代的台灣，到處都是青山綠水，彩繪當時的寶島台灣，無法避開使用綠色的情況下，要用得雅緻，又要使整幅連作的色調，都具備循序漸進，不流於俗氣，確實不容易，果然用色調色的精準與否，是艱鉅考驗。

林智信提及他最敬仰的「色彩魔術師」是法國藝術家波那爾（Pierre Bonnard, 1867-1947)。波那爾的油畫，不但色彩淋漓盡致，還有一種玄妙的親密感（Intimism），既耐人尋味，又讓人意猶未盡。

林智信借波那爾的色彩，作為連畫畫幅色調變化的依據，這個色調應用，正是評價《芬芳寶島》的成敗關鍵，色調的色相表現，必須像人的表情般，時有變化，冷血調、暖色調，恰得其分，才能讓感觀醒目，印象深刻。

同時，怎麼做到如歌唱般，高低起伏、音階變化，也讓觀者過目難忘，如痴如醉！？

《芬芳寶島》的故事性十足，林智信很熟練於作品說故事，既展現情感張力，也引發後人對早先歲月的思古幽情。不過，故事描述，不能太繁瑣，意到筆隨，林智信成功運用「有點黏又不太黏」的哲理，希望讓畫中藴含「看不盡意」的含蓄感。

為油畫創作，林智信投注25年心血，那是1/4個世紀，讓人瞠目結舌，其實，林智信稍早創作的《迎媽祖》，同樣掏心掏肺，也耗費了達1/5世紀之久，他忠於創作的心情，令人肅然起敬。

話說1995年完成的《迎媽祖》，該作品曾於前（2020）年9月，在台北中正紀念堂展出，作品生動有趣，把民間傳說所有藝陣中的特色，展現得活靈活現，令人拍岸叫絕，引發許多討論與讚美，也讓林智信擠身台灣出色藝術家之林。

《迎媽祖》是長卷木刻版畫，長達124公尺，共有1066個人物，每個人物都有其構圖用色，畫中還有香案迎神、十三音古樂陣、八家將、七爺八爺、車鼓陣、南管北管、南臺灣特有藝閣車陣等，以木板水印版畫保留、記錄逐漸失傳民俗文化，更呈現臺灣庶民豐沛的生命力。

好作品，除了慧詰創意外，林智信慢工出細活，也充滿應用上。他以采風圖式的踏查創作，記錄下自己20年來所見的各種藝陣角色，以及圍繞在藝陣中「逗鬧熱」的人們，良苦用心，盡在其中。

展出的作品，包括傳統的裝置，之外，在藝陣的隊伍旁，更出現拿著相機記錄藝陣的人，或是大手牽小手的親子觀眾，他們興奮地看著藝陣，神情愉悅。這也是當代藝術中，非常強調的互動性，作品的展示，不只肅靜陳列，而是希望被討論、被體驗，同時被再創造與再詮釋。

很明顯的，林智信在紀錄藝陣的時，也記錄了風土民情和地理，像是老式的的三合院、沿街的蓊鬱樹林，以及扶疏草木，港口並列靠岸的船隻，應有盡有，栩栩如生。

當綿延百尺的藝陣人龍，時遇狂風、時遇西北雨的窘迫景象，把畫中人物，對土地的召喚、對信仰的執著，表現得逼真自然，因此，搏得滿堂采。

與提到《迎媽祖》作品，林智信忘不了其中的艱辛。據說，創作時必須經過17道版印套色程序，才能成就一幅版畫，而林智信使命必達的情操，足堪表率。

雖然《迎媽祖》是早年庶民節慶中，藝閣與陣頭典故的呈現，其中的來龍去脈，倍令人好奇。神輿與護衛所屬間的關聯，傳統的服飾及化妝規範，動態的表演、架勢、配樂、道具，必須在創作前，爬梳清楚，才能動筆繪製草圖。

由此可見，在創作過程中，需花費大量時間，在畫面及資料研究考據，過程複雜艱辛，三易圖稿、刻繪木板、印刷染色，林智信終於在60歲那年，完成該巨作，一圓心願。

曾擔任過台北市立美術館館長、故宮博物院院長的國藝會董事長林曼麗（1954-）說，林智信一位非常認真執著的藝術家，雖是地方型的創作者，但純樸踏實，他的主題，總是與台灣民俗鄉土作連結，尤其挑戰大型創作，高昂鬪志與情操外，需要相當的體力、耐力以及意志力，對鄉土的熱愛，對藝術的真誠，足堪表率。

也是台南人的林曼麗，跟林智信其實認識很早，十分熟稔。1976年林曼麗師大畢業，先回台南家鄉教書，準備赴日深造，當時就在台南林智信工作室，做過版畫。

林曼麗說，身為地方型創作者，靠著孜矻努力，有此成就，相當不容易，台灣美術史會給他一定的評價。

林智信創作歷程，展現他的好奇心，什麼都想嘗試，從早年雕刻開始，到版畫、油畫、其他雜項，多元創作，廣泛體悟。林曼麗認爲，他最大的成就，還是以版畫作品為先，油畫作品次之，稱林智信是出色的版畫家，一點也不為過，值得美術館典藏，或民間團體收藏認養。

至於林智信投身油畫連作，寫下奇蹟，非常令人感動，不過外界對於他創作的苦心，了解不多，又不擅長政商關係經營，造成他的藝術價值，一直被低估。

挖掘台南在地傑出藝術家，本來就是台南美術館的工作，林曼麗點名南美館應該考慮收藏林智信的版畫作品，起帶頭示範作用。至於國美館，站在中央級美術館的崇高位階，可以考慮收藏一點，既是豐富庫房，也對出色的基層創作者，展現鼓勵支持的誠意，是藝術界的共同期盼。

年屆八旬，又有腎臟疾病，儘管是一週三天需要洗腎，但林智信依舊心繫著創作，他仍然克服體能的衰退，創作不懈，上午到醫院診療，回到家裡略事休息，下午仍然拿起畫筆，和油彩繼續奮鬥，落實活到老畫到老的鐵律。

根據媒體報導，林智信最新作品是200號的《百雞圖》，以及100號的《赤嵌樓》。

走過一甲子的創作歲月，現在他作畫駕輕就熟，幾乎不需要什麼思考，隨心所欲，筆在意先，以無招之招的自信，及時調出深淺合宜的各種色彩，任他揮毫，無數老辣獨到的好作品，呼之欲出。

除了版畫和油畫的大尺幅作品之外，林智信也作雕塑、交趾陶、天目釉作，也很得心應手，信手拈來，美在不言中。擔任台南生活美學館策展人蕭瓊瑞說，「稱呼林智信不應稱為版畫家林智信，也不是油畫家林智信，他就是藝術家林智信」。

身為全方位的藝術家，李智信深刻扎根在土地及生活上，不論是版畫或是油畫，藝術家林智信的作品都已達到為庶民寫史、為山川立傳境界。

其實從今（2022）年4月接連的兩檔展覽，「林智信版畫、陶藝大展─生活．民俗．節慶」和「林智信油畫、雕塑大展─土地．人民．記憶」，都是南台灣必看的好展覽。

由文化部贊助出版的三大冊《林智信全集》，非常用心編排，拉開來是長幅畫作，合在一起，成為一本書，可以盡窺林智信大半生的丰采。

到醫院洗腎、回家休息，抽時間作畫，或者到台南生美館作導覧，解說畫境與他的初心，日復一日，其實，林智信沒有說出口的希望，他尋尋覓覓，痴痴等候，物色有緣人，為《迎媽祖》與《芬芳寶島》尋找好歸宿。

已故導演齊柏林冒險以高空，拍攝影像，「看見台灣」；86高齡藝術家林智信，以彩筆印刻，接龍台灣，《芬芳寶島》成為美麗台灣的縮影，主體意識的滙集，更是對台灣美好過去的禮讚、回眸與借古喻今，找回愛土地、挺台灣的真正力量。

此時此刻林智信有著與時間賽跑的急迫感，為畫作「託孤」的心情，希望也被感受到，付諸行動，一圓耄耋藝術家真誠又卑微的衷心想望！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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