被黨中央與地方指暗助鍾東錦的苗栗縣長徐耀昌，今天則有出席國民黨全代會。（周志豪攝）

國民黨籍鍾東錦違紀參選苗栗縣長幾成定局，只要本周確定登記，黨中央也將祭出黨紀開鍘。國民黨苗栗縣長參選人謝福弘今天表示，這應該是國民黨中央黨章的規定，依照章程好像要苗栗縣黨部先開過考紀會。

謝福弘說，他與鍾東錦還是會常常同場，現在既然提名已經塵埃落定，對鍾就是兄弟登山、各自努力。謝也提到，因鍾東錦原是苗栗縣黨部主委，為了縣長提名整合，大家在中央黨部與地方也是溝通半年多了。

鍾東錦預計在國民黨全代會後有參選動作，謝福弘說，這是當然的，鍾沒被提名之後，這些動作都可能會有，有收到很多相關資訊與關心。

外傳鍾東錦發動議長與黨代表杯葛全代會，謝福弘表示，好像沒有這件事，苗栗縣黨代表出席的狀況還好，應不只五成；黨代表踴躍參加全代會也這是應該的。

對議長系統杯葛全代會，國民黨智庫執行長柯志恩也說，目前為止毫無所悉。而被黨中央與地方指暗助鍾東錦的苗栗縣長徐耀昌，今天則有出席國民黨全代會。