世芯-KY(3661)上半年營收、稅後淨利及EPS均創同期新高，儘管全球總經放緩，但世芯-KY來自北美、大陸市場HPC(高速傳輸)設計及量產需求仍維持強勁，預計在ABF載板短缺問題紓解下，第四季營運將有顯著成長。

世芯-KY上半年營收55.9億元、年增加4%，平均毛利率36.5%，營業利益率19.9%，稅後淨利8.8億元、年增加13%，累計每股稅後淨利為12.33元。世芯-KY上半年儘管面臨供應鏈問題，但營收、稅後淨利及EPS均創同期新高。

展望第三季，世芯-KY預估，營收比重、毛利率將與第二季相近，且今年上半年累計設計案將於第四季或明年初Tape-out(layout好的IC案子送至晶圓廠做成晶片)，將貢獻NRE(委託設計)營收。

世芯-KY上半年營收增幅略低於先前預期，主要因供應鏈問題所致，預計ABF載板短缺問題將持續至第三季並影響營收，第三季底會有新載板供應商加入，但需要一些時間，預估第四季逐步改善。世芯-KY預計10月營收溫和月增，11、12月營收趨勢向上，整體而言，第四季將有較顯著成長，儘管全球產業景氣放緩，但世芯-KY來自北美、大陸市場HPC(高速傳輸)設計及量產需求仍維持強勁未見轉弱，看好營收動能將延續至2024年中。

NRE設計方面，世芯-KY於7/6/5/4奈米先進設計製程保持產業領導地位並獲客戶詢問，來自北美及大陸設計需求均強勁，預期NRE營收自第四季至2023年將維持成長，未來兩年高效運算設計製程將持續從7奈米過渡到6/5奈米，整體而言，世芯-KY認為，NRE營收動能是線性成長，量產則是指數成長。

另外，車用方面，世芯-KY已獲多家EV(電動車)業者接觸，部分設計案將開展，預計2024年將成為另一營收成長動能。