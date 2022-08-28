隨著湖人從爵士那邊換來貝弗利，韋斯布魯克接下來1個月時間到底是走還留，也將成為外界關注焦點之一，不過《ESPN》名嘴史蒂芬史密斯直接把韋斯布魯克過去1年以來遭到惡評的主因，歸咎在「小皇帝」詹姆斯身上，甚至直指詹皇就是罪人。

「我為什麼要批評詹姆斯，因為他必須停止一些行為，韋斯布魯克被黑成這樣，都跟詹姆斯有關，他絕對有罪，」史蒂芬史密斯說，「還記得韋斯布魯克在火箭打球時期，他們在季後賽對過湖人，詹姆斯之後就堅持湖人必須換來韋斯布魯克。」

「沒想到在韋斯布魯克打出表現欠佳的一季之後，詹姆斯卻允許一些消息被放出來，像是詹姆斯想再跟厄文聯手等等，詹姆斯請停止這些，不要亂來，」史蒂芬史密斯說，「現在外界都認為韋斯布魯克不行了，但這是錯的，他還是很有運動能力，也充滿競爭性。」

事實上，詹姆斯針對韋斯布魯克的立場始終都在搖擺，先在夏季聯賽場邊把韋斯布魯克當作空氣，接著眼見韋斯布魯克找不到願意接手的新東家，詹皇又變成公開放話韋斯布魯克下季有望爆發，不管韋斯布魯克最後到底是離開或續留，詹皇的態度確實充滿爭議。