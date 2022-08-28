正式宣布參選台北市長！ 黃珊珊「身穿白衣」高喊：擺脫藍綠惡鬥最好方法就是我當選

台北市前副市長黃珊珊28日上午召開記者會，正式宣布投入台北市長競選活動，並公布競選主視覺「偉大市民 齊步共贏——Taipei keep going」。黃珊珊在致詞中數次喊話「擺脫藍綠惡鬥的最好方法，就是讓黃珊珊當選」，更暗批只想搞藍綠對決、或試圖搞棄保的政黨，都在侮辱台北市民的智慧。

黃珊珊今日舉行參選記者會，台北市長柯文哲、市府一級首長皆到場為黃加油打氣，親民黨主席宋楚瑜因另有行程，特別指派副主席張昭雄代為出席，更有80多位里長到現場，其中不乏國民黨籍里長。北市12個行政區里長會長就有10名里長到場，包含國民黨、民進黨及無黨籍里長，僅有中山區及文山區沒到場。

黃珊珊在致詞中首先提到，自己在2015年1月6日晚上六點左右在家裡倒下，再度恢復意識的時候，已經躺在加護病房裡了，當時她的腦海裡，不由自主地迴盪著那首歌：「如果還有明天，你想怎樣裝扮你的臉」，離開加護病房時，醫生告訴她：「真的只差一點點，妳就再也醒不過來了」。

黃珊珊說，人生無常，想要做的事情要趕快做，不想再做的事情，就要一件一件的刪除掉，現在她已把Not To Do List上面的事情全部都刪光了，而To Do List的項目愈來愈多，每天還在持續增加中，她把每一天都當最後一天，認真活、拚命做。

她表示，2019年10月柯文哲邀請她到市政府工作，柯的誠意打動了她，她決定每天早上7點30分跟柯一起嗡嗡嗡，她謝謝柯的無私信任，這兩年多的副市長任期是她人生中最累、最辛苦、壓力最大，但也是最光榮、最驕傲的時刻，謝謝柯文哲的獨特眼光，讓她相信世界上「沒有什麼不可能的事」，從那天起「參選台北市長」的選項就列入To Do List。

黃強調，推倒藍綠的高牆，只有台北做得到，8年前台北市民做到了，但是現在藍綠兩黨依舊相互杯葛、互貼標籤，大家對於長年以來，藍綠操弄意識形態，不問是非對錯的作為，你們厭倦了嗎？非藍即綠的政治惡鬥讓台灣停滯不前，你們受夠了嗎？推倒藍綠的高牆，不是黃珊珊參選就做得到，而是我們可以一起完成這件事，並數度重申「擺脫藍綠惡鬥的最好方法，就是讓黃珊珊當選」。

黃珊珊更意有所指表示，「只想搞藍綠對決、或試圖搞棄保的政黨，都在侮辱台北市民的智慧」，她深信台北市作為國家的首都，會從混亂的選舉口水中解脫；台北市民會堅守住市民的精神認同，台北市民一定會做出最正確的選擇，因此她站出來參選台北市長。

黃珊珊指出，台北市民8年前拋下政黨色彩，願意給無黨無派的候選人與團隊2次機會，在首都開創第三勢力的可能性，翻轉台灣長年下來，統獨與藍綠兩極對立的政治生態，這是一個多麼偉大的成就，在台北市，政黨早已無法左右市民的意願，偉大市民早已讓台北繼續前進，而身為首都的台北市長，就應該拋下自身的意識形態與政黨利益，促進族群共融，帶領台北共贏。

黃珊珊接著公布，她的參選主軸就是「偉大市民，齊步共贏」，在台北生活過的人都會同意，8年來市民主義的抬頭，取代過往藍綠惡鬥的意識形態對決，才是台北令人光榮、令人驕傲的原因。

黃珊珊說，為了接軌全世界，迎接下一階段的全新挑戰，將提出「台北未來進行式」的城市發展大戰略，打造國家未來產業戰略，更將是台北市設市百年的都市再生契機。黃並透露，她將在9月1日召開記者會正式公布政策主軸，最後她說「我是黃珊珊，從今天開始，我將正式投入競選活動，參選台北市長」。