正式宣布參選台北市長! 黃珊珊「身穿白衣」高喊:擺脫藍綠惡鬥最好方法就是我當選

台北市前副市長黃珊珊28日上午召開記者會,正式宣布投入台北市長競選活動,並公布競選主視覺「偉大市民 齊步共贏——Taipei keep going」。黃珊珊在致詞中數次喊話「擺脫藍綠惡鬥的最好方法,就是讓黃珊珊當選」,更暗批只想搞藍綠對決、或試圖搞棄保的政黨,都在侮辱台北市民的智慧。

黃珊珊今日舉行參選記者會,台北市長柯文哲、市府一級首長皆到場為黃加油打氣,親民黨主席宋楚瑜因另有行程,特別指派副主席張昭雄代為出席,更有80多位里長到現場,其中不乏國民黨籍里長。北市12個行政區里長會長就有10名里長到場,包含國民黨、民進黨及無黨籍里長,僅有中山區及文山區沒到場。

黃珊珊在致詞中首先提到,自己在2015年1月6日晚上六點左右在家裡倒下,再度恢復意識的時候,已經躺在加護病房裡了,當時她的腦海裡,不由自主地迴盪著那首歌:「如果還有明天,你想怎樣裝扮你的臉」,離開加護病房時,醫生告訴她:「真的只差一點點,妳就再也醒不過來了」。

黃珊珊說,人生無常,想要做的事情要趕快做,不想再做的事情,就要一件一件的刪除掉,現在她已把Not To Do List上面的事情全部都刪光了,而To Do List的項目愈來愈多,每天還在持續增加中,她把每一天都當最後一天,認真活、拚命做。

她表示,2019年10月柯文哲邀請她到市政府工作,柯的誠意打動了她,她決定每天早上7點30分跟柯一起嗡嗡嗡,她謝謝柯的無私信任,這兩年多的副市長任期是她人生中最累、最辛苦、壓力最大,但也是最光榮、最驕傲的時刻,謝謝柯文哲的獨特眼光,讓她相信世界上「沒有什麼不可能的事」,從那天起「參選台北市長」的選項就列入To Do List。

黃強調,推倒藍綠的高牆,只有台北做得到,8年前台北市民做到了,但是現在藍綠兩黨依舊相互杯葛、互貼標籤,大家對於長年以來,藍綠操弄意識形態,不問是非對錯的作為,你們厭倦了嗎?非藍即綠的政治惡鬥讓台灣停滯不前,你們受夠了嗎?推倒藍綠的高牆,不是黃珊珊參選就做得到,而是我們可以一起完成這件事,並數度重申「擺脫藍綠惡鬥的最好方法,就是讓黃珊珊當選」。

黃珊珊更意有所指表示,「只想搞藍綠對決、或試圖搞棄保的政黨,都在侮辱台北市民的智慧」,她深信台北市作為國家的首都,會從混亂的選舉口水中解脫;台北市民會堅守住市民的精神認同,台北市民一定會做出最正確的選擇,因此她站出來參選台北市長。

黃珊珊指出,台北市民8年前拋下政黨色彩,願意給無黨無派的候選人與團隊2次機會,在首都開創第三勢力的可能性,翻轉台灣長年下來,統獨與藍綠兩極對立的政治生態,這是一個多麼偉大的成就,在台北市,政黨早已無法左右市民的意願,偉大市民早已讓台北繼續前進,而身為首都的台北市長,就應該拋下自身的意識形態與政黨利益,促進族群共融,帶領台北共贏。

黃珊珊接著公布,她的參選主軸就是「偉大市民,齊步共贏」,在台北生活過的人都會同意,8年來市民主義的抬頭,取代過往藍綠惡鬥的意識形態對決,才是台北令人光榮、令人驕傲的原因。

黃珊珊說,為了接軌全世界,迎接下一階段的全新挑戰,將提出「台北未來進行式」的城市發展大戰略,打造國家未來產業戰略,更將是台北市設市百年的都市再生契機。黃並透露,她將在9月1日召開記者會正式公布政策主軸,最後她說「我是黃珊珊,從今天開始,我將正式投入競選活動,參選台北市長」。