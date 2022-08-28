網紅「師大數學哥」才發文嗆遭台南殉職兩警平時不積陰德，被砍死是活該，引發輿論撻伐，今日又發文稱自己是台師大高材生，認為台大有走下坡跡象，原因在於民進黨前新竹市長林智堅論文「隨意」被撤銷，這兩年也有不少台大生想不開，他說，「這都表示台大已不如以往了」，貼文再次遭網友圍剿。

「師大數學哥」今（28）日於個人臉書粉專指出，身為台師大數學系的高材生，「我真的覺得台大已有走下坡跡象」。他說從林智堅論文被認定抄襲情節嚴重，撤銷碩士學位事件，可看出台大無法捍衛自己的立場，才會隨意撤銷林的學位。再加上這兩年台大不斷傳出有學生輕生消息，這都表示台大已不如以往了。

師大數學哥開立個人粉專評論時事。（圖／翻攝自師大數學哥臉書粉專）

他說，輕生事件說明，書讀得再好，看不破人生也是枉然，所以台大生不要覺得自己學歷高就臭屁，「應該要像我一樣，有著浪漫情懷，才能活得快樂」。

言論曝光，網友罵聲一片，「自認是高材生，你算那棵蔥？」、「你是不是有病，趕快去就醫」、「感覺只是想紅無腦的亂蹭，還高材生咧？夢裡的吧」、「果然是可憐之人必有可恨之處啊！一個生命你拿來消遣，你什麼心態？」、「X人自有天收」。

事實上，「師大數學哥」過去在網路發言屢傳爭議，去年才因在臉書不當言論遭人檢舉，被師大以影響校方名譽約談，近日他又指台南殉職警察活該，引發公憤，台南市警局第二分局更氣炸，已展開調查，將依公然侮辱及誹謗罪送辦「師大數學哥」。

「師大數學哥」過去曾遭師大約談。（圖／翻攝自Dcard）

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