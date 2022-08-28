九合一選舉倒數，民進黨立法院黨團總召柯建銘今（28日）上午再度透過臉書粉絲專頁發文力挺新竹市長參選人沈慧虹，他強調，沈當選後會繼續延續前市長林智堅的育兒政策，懇請大家堅定支持。柯建銘8月以來3度發文力挺沈慧虹，也凸顯出新竹市選情緊繃。

柯建銘指出，新竹市是一個年輕的城市，由於前市長林智堅本身也是3個小孩的爸爸，因此對如何給小朋友一個好的成長環境，如何讓政府當爸媽育兒的「神隊友」，他是非常重視的，幫助他完成這項任務的，就是他的副市長沈慧虹。

他強調，相信沈慧虹當選之後，必能延續這個路線，讓每個在新竹市的小朋友，都能安心的成長，每位辛苦的父母，都有政府可以靠。懇請大家堅定支持，會做事的沈慧虹。

據悉，隨著選戰倒數，柯建銘8月以來在臉書粉絲專頁力挺過民進黨桃園市長參選人鄭運鵬、新竹縣長參選人周江杰、沈慧虹等3人，相較於鄭運鵬、周江杰都僅發文一次而已，反觀對於沈慧虹的發文，於8月14日、18日及28日三度發文力挺，支持強度不言可喻，也凸顯出新竹市選情緊繃。