女星小甜甜（張可昀）2021年1月與小5歲圈外老公宋先生登記結婚，並在同年7月生下女兒「米苔目」，幸福組成一家三口。自從升格成爲新手媽媽後，她常常在社交平臺分享自己與女兒的日常生活。昨（27）日她發出一段影片，透露自己被女兒用後腦勺重擊導致暈眩，狼狽模樣勾起了不少網友的共鳴。

小甜甜27日在社交平臺發出一段影片，影片中的她面容憔悴，眼角甚至有眼屎，右側的眉毛上貼著藥膏，看起來非常疲憊。她配字説明了事情的經過，原來是她的女兒用後腦勺撞擊了她，導致她的眉骨上面迅速腫起來，甚至會感覺頭暈，只能緊急冰敷處理。小甜甜透露，自己本想拿手機把女兒的「罪行」拍下來，結果女兒反手就把手機鏡頭關掉了，嚇得小甜甜直説：「米苔目啊米苔目，好恐怖！」

小甜甜狼狽的經歷勾起了不少網友的共鳴，紛紛留言分享自己的悲慘遭遇，「我也試過！還有撞鼻撞嘴唇」、「我們家的也是，各種擊鼻子，擊頭」、「被女兒用腳敲眼睛兩次的母路過」、「辛苦了，我也曾經被自己的女孩撞到眼鏡破裂...當時只能兩個一起抱著哭」。