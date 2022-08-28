高雄市長陳其邁今則回應，高市府根據公聽會強化動保工作，肯定黃捷鍥而不捨關心，陳雖未直接加入「戰局」，然言下之意，間接力挺黃捷。（柯宗緯攝）

826國際狗狗日，國民黨高雄市長參選人柯志恩提4項寵物政策，未料昨高市議員黃捷指控「全都是抄我的公聽會內容」；柯志恩今（28）日回嗆，不要自我貼金。高雄市長陳其邁今則回應，高市府根據公聽會強化動保工作，肯定黃捷鍥而不捨關心，陳雖未直接加入「戰局」，然言下之意，間接力挺黃捷。

柯志恩在臉書提出4項寵物政策，包括科學化增設寵物公園與活動區、公私協力一起推「民間推動設置寵物公園與活動區辦法」、訂定「寵物友善空間設置標準要點」、改善動保員過勞強化動保量能等。

黃捷狠酸，「柯志恩把我當智庫，我是不介意啦！」不過下次要收割她的工作成果來發表前，至少大方承認「取材自黃捷議員」好嗎？她去年召開公聽會後提出的建議，都有與市府持續共同推動中，目前也逐步在增設社區型寵物公園、訂定寵物公園設置辦法及友善設施要點，並逐年增加動保人力，努力完善寵物制度。

柯志恩今天親上火線回應，自己政策借鏡是「動督盟」，請黃捷不要自我貼金！黃捷不應該收割動保團體和學者專家的政見，把動保前輩的智慧結晶占為己有。事實上，她政見文字上，就明確指出參考「動督盟」。

柯志恩提到，該團體早在2018年就進行全國寵物狗公園大調查，並召開記者會，推出安全指標標準。這幾年也不斷宣傳遊說，希望更多人重視寵物狗公園的重要性；至於民間能自主推動寵物狗公園設置，則是台北市從2019年開始的政策。

柯志恩狠酸，可以理解黃捷因為選舉想蹭話題、搏版面，但收割動保團體的心血，只開過一場公聽會就把別人推動多年的動保理念據為己有，把公共利益變成個人利益，還大言不慚的說都是「她的政策」，這種做法實令人無法苟同！

陳其邁今出席活動被問及此事時指出，黃捷對動保議題非常關心，事實上在公聽會之後，也跟高市府開過很多次會議，高雄不僅是一個人權的城市，更是一個動物友善城市，市府也根據公聽會很多專家建議，正在從寵物公園、尊重生命及動保強化等工作努力。

陳其邁重申，非常感謝黃捷在動保議題一直鍥而不捨來關心，對此表示肯定，而他也指派副市長史哲專責處理動保相關事務。陳其邁雖未明言柯志恩是否涉嫌「抄襲」黃捷寵物政策，但力挺黃捷立場不言而喻。