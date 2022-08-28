民進黨前立委鄭寶清昨（27）日宣布參選桃園市長，造成民進黨在桃園市長選戰出現分裂，被問到是否會擔心外擴效應影響新北？民進黨新北市長參選人林佳龍表示，還在密切觀察中，但不諱言，影響是一定會有的，但期盼降到最低，希望任何政治人物在做決定時，要對自己的良心、歷史與社會負責。

林佳龍說，在鄭寶清登記前，民進黨也不要放棄努力持續溝通，如鄭決定走自己的路，當然就不能用民進黨名義參選。