水手新秀J-Rod(右)給鈴木一朗獻花。（美聯社）

鈴木一朗水手生涯的經典時刻。（MLB台灣臉書）

鈴木一朗28日正式成為水手名人堂第10位成員，現任執行長約翰史坦頓（John W. Stanton）賽前致詞恭賀：「一朗帶來打棒球的全新方式，他獨特的打擊動作，技巧和速度把內野滾地變成安打。他締造了多項紀錄，包括打出了4367安打是棒球史上最多。」

典禮前一天，鈴木一朗說他最緊張的就是上台演講，今日典禮他帶著講稿，全程17分鐘以英語對全場觀眾致詞：「23年前來到西雅圖，我的人生永遠改變了，我對這座城市的感激無以言喻。」一朗也提起身後幾位名人堂前輩，包括老投手傑米莫耶（Jamie Moyer），「傑米啊，他總是說個不停，我們初次見面他就對我講了30分鐘的話，全都用英文，我一個字也聽不懂！現在我的英文稍微變好了，但我還是聽不懂他在講什麼。」全場觀眾大笑。

水手觀眾為鈴木歡呼。（美聯社）

「感謝西雅圖的球迷們，在這裡的第一年與最後一年你們都是同樣支持我，讓我感覺自己從來沒離開過。」他勉勵大家：「如果我這樣的小個子都能打進大聯盟，沒有什麼事是你們做不到的。」

執行長史坦頓還表示，其實鈴木一朗也是很有幽默感的，他在2010年與小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）拍過一支球隊宣傳廣告。那是小葛瑞菲的謝幕球季，返回水手與一朗同隊，小葛瑞菲請一朗坐下聊天，臨走前才告訴他「我在你椅子上塗了黏膠」，鈴木先是故作鎮靜，然後才發現屁股真的被黏住了！

雖然只與一朗同隊兩個球季，小葛瑞菲對一朗這位後輩關愛有加，一朗在赴美發展前已把小葛瑞菲視為偶像，這次名人堂典禮他就坐在一朗旁邊。一朗再次對身邊的人表達感謝，包括長年支持他的愛妻弓子，20多年的老翻譯騰納（Allen Turner），以及老教練皮尼拉（Lou Piniella）。

一朗說：「我當年贏得首場比賽之後，總教練在我臉上親了一下，我們在日本不會這樣做的，老實說我非常害怕，我想說如果這是美國人的習慣，我可能混不下去了（觀眾大笑）。結果我們那年贏了116場例行賽（觀眾歡呼）。」主持人最後建議一朗把演講稿留著，因為他3年後還會再用到一次（美國棒球名人堂）。