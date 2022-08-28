蔡英文總統、鄭文燦市長昨（27）日首度合體新竹市長參選人沈慧虹，與近百位小朋友共讀繪本，沈慧虹更化身說故事姊姊，與小朋友互動熱絡，蔡英文晚間臉書發文，肯定沈慧虹說故事、帶小孩的親和力，是「非常能夠照顧下一代的好市長」。

蔡英文昨日晚間臉書發文提到，新竹市是一座年輕的城市，也維持很高的出生率，有賴於過去這幾年，新竹隊在生育、育兒等政策的努力，把這裡打造成為「兒童友善城市」。

蔡英文大讚沈慧虹過去擔任副市長期間，推動兒童政策讓新竹市蛻變，蔡英文指出，相關政策研擬與執行的箇中甘苦，沈慧虹前副市長是最清楚的。現在的新竹市，無論是硬體的公共設施，一區一公托、一區一親子館；或是軟性的展覽藝文活動，都帶入親子共融的概念。

蔡英文說，沈慧虹提出「幸福加倍計畫」，不只為營養午餐再加碼，還要持續增加公托、親子館的數量，同時也規劃開辦夜間臨托服務，讓有需求的家長可以更彈性送托。蔡英文強調，幸福要一棒接一棒的延續，中央會和地方繼續合作，一起當家長的神隊友，並呼籲新竹人「一起支持最為兒童、家長努力的沈慧虹」。