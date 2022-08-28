洪姓車主收到繳費通知才發現竟有一輛「雙胞胎車」，經查發現該輛車是懸掛偽造車牌。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

屏東一名洪姓車主的車明明就沒停在高雄市區停車格內，卻接連收到停車費繳款通知，一查發現該輛車和她的車同款、同色還同車牌，「雙胞胎車」的巧合讓她超級無言；警方獲報後在停車場發現該輛車，發現是懸掛偽造車牌，將通知該車車主到案。

這名洪姓車主透過親友在爆料公社指出，她近日並沒有將車輛開到高雄市區，卻收到8月22日至25日的停車繳費通知，打電話到高雄市公有路邊停車場詢問，對方告知他先去報案，隨後先到住家附近派出所報案後，也到該輛車的停車地點，果真發現有一輛車，不僅車牌跟她的車一模一樣，且還是同型同款的黑色自小客車，多重巧合下讓車主百思不得其解。

加上一來一往跑流程、製作筆錄，耗費一整天，讓車主十分無言，尤其是停車費持續加錢中，更嘆：「講真的，我也不知道警察究竟會不會真的去處理？讓我們繼續看下去…我只是很想知道這個人到底是誰？是巧合還是週遭的人呢？」

根據停車繳費單地點就在前鎮區民權二路一處公有停車場內，轄區前鎮警分局復興路派出所表示，26日接獲洪姓車主報案，就前往該停車場查看，果然發現該輛車，但已停放多日車胎消氣疑似遭棄置，經確認該車是懸掛偽造車牌。

警方說，該輛車疑似因車牌被註銷才懸掛偽造車牌，將依《道路交通管理處罰條例》第12條第1項及第4項規定當場移置保管車輛、扣繳牌照；另涉及刑法216條行使偽造文書部分，將通知該車車主及車輛使用人到案說明。

但這幾筆停車費該如何解決？高雄市府交通局停車管理中心表示，有關任何停車繳費單的疑慮均可向交通局停車管理中心查詢及申訴，並提供相關的佐證資料，如照片、警方查詢文件等，經查證屬實，即可進行停車費用的修正。