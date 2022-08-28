第17屆中韓經濟部長會議昨（27）日線上舉行。在美國拉攏韓國重組高科技供應鏈之際，中國國家發展改革委主任何立峰和韓國副總理兼企劃財政部長秋慶鎬首度就深化供應鏈合作簽署諒解備忘錄。這是中韓自2020年10月以後，再次舉行經濟部長會議。

韓聯社報導，何立峰與秋慶鎬線上出席會議，雙方在會上首次就深化供應鏈合作達成一致，並商定擴大碳中和政策交流，推動經濟合作。

這是兩國時隔近兩年再次舉行經濟部長會議。雙方就深化供應鏈合作首次簽署諒解備忘錄，並決定新設司局級協調協商機制，討論今後供應鏈相關事宜。雙方藉此確保在供應鏈不穩時的溝通管道，同時雙方還商定進一步加強兩國政策溝通。

據大陸國家發改委微信公眾號，雙方在會上簽署了部門間關於加強經濟領域務實合作、關於加強產業鏈供應鏈合作、關於中韓第三方市場合作重點項目三份合作文件和會議紀要。

此外，雙方也同意適時在中國共同舉辦首屆中韓經濟領域務實合作交流會，以有效促進兩國政府、地方城市、企業、智庫在產業契合度高的領域開展政策交流和務實合作。

中國代表也在會上強調，雙方需共同維護兩國和全球產業鏈供應鏈安全穩定暢通，並說中國有信心有條件有能力推動下半年經濟持續向好，保持經濟社會大局穩定，保持經濟運行在合理區間，力爭實現最好結果。

大陸國家發改委國際司主要負責人在接受大陸媒體訪問時說，雙方將根據需要就兩國產業鏈供應鏈相關政策交換意見，穩步推進兩國在新興產業領域的合作。