有不少人將養魚當成一種愛好，不僅可以美化環境，在風水上也有化煞擋災、聚財催財的效果，命理專欄《旺好運》分享4個魚缸風水重點，包括魚缸大小適中、魚隻數量搭配五行、魚隻顏色參考金生水概念，以及魚缸的水不可靜止不動等，幫助催旺財運、財源滾滾來。

重點一：魚缸大小適中

家中擺魚缸，遇水則發！但不可擺放太多魚缸，或挑選體積過大的魚缸，可能會導致家中有濕氣、陰氣過重的問題，因此準備大小適中的魚缸即可。

重點二：魚隻數量搭配五行

想透過魚缸風水催旺財運，可以參考五行來選擇飼養魚隻的數量。

【生肖鼠、豬】五行屬水，可養1條淺色魚、或養6條深色魚。

【生肖龍、狗、牛、羊】五行屬土，可養5條淺色魚、或養10條深色的魚。

【生肖虎、兔】五行屬木，可養3條淺色魚、或養8條深色魚。

【生肖蛇、馬】五行屬火，可養2條淺色魚、或養7條深色魚。

【生肖猴、雞】五行屬金，可養9條淺色魚、或養4條深色魚。

重點三：魚隻顏色

挑選白、紅、黑色的風水魚，或是參考魚缸金生水的概念，挑選金色、白色的魚皆能催財，此外，身體為白色、魚頭為紅色的魚隻也不錯。

重點四：水流方向

水能生財，因此魚缸的水不可靜止不動，建議裝設循環馬達，象徵財源滾滾，水流的方向要往內部流動，才能將財水帶進家中。