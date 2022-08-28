曾在超夯日劇《半澤直樹》一、二季中飾演大反派「大和田」而走紅的56歲日本男星香川照之，近日遭媒體爆出他2年前曾對酒店女公關脫衣、揉胸等性騷擾事件，造成被害女子罹患「創傷後壓力症候群」（PTSD），雖此案已在去年撤告，但訴訟內容曝光還是讓他形象全毀。對此，香川照之雖發出道歉聲明，也親自在主持的節目中鞠躬謝罪，仍無法止住觀眾怒火，他手中的6個代言因此岌岌可危。

根據日本媒體的報導，香川照之自爆發性騷擾風波後，外界罵聲不斷，他手中的PTSDSUNTORY（三得利）等多家代言廠商都表示還在觀望、研究後續處理方式，但也強調尚未做出最終決定；不過，汽車大廠TOYOTA（豐田汽車）則向媒體表示，他們認為香川照之被周刊報導的事情，是社會上不可允許的行為，他們為此感到十分遺憾，但本案和當事人之間已獲得解決，香川照之本人也已深刻的反省與道歉，因此他們將會持續關注輿論的發展。

而根據周刊《FLASH》的報導，經過業界人士分析，表示各廠商所謂的「討論」與「沉默行為」，其實都朝著解除合約的方向考慮，因此他們認為各大廠想要再與香川照之合作的可能性相當低，也很有可能會被直接中斷合約；雖每個客戶的契約內容不盡相同，但以基本行情來看，若是一支年度代言合約為6000萬日幣左右（約新台幣1322萬元），而他在2022年度的合約尚未走完就爆出醜聞，那他必須先吐還近2億日幣（約新台幣4400萬元）的代言費。

另外，香川照之還須賠償廠商已拍攝好、打印好的廣告商品製作相關費用，加上TOYOTA又是業界大客戶，價格可能還比6000萬日幣的基本行情還要高，因此業界評估，若他手中6個代言盡失，恐將面臨高達8億日幣（約新台幣1.8億元）的違約金。