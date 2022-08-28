據微信公眾號「中國駐日本大使館」消息，昨天（8月27日），駐日大使孔鉉佑應邀出席中國社科院主辦的「重溫初心、面向未來」紀念中日邦交正常化50週年國際學術研討會並致辭。他警告，中日關係正處於新一輪矛盾高發期，雙方要把風險管控擺到更突出位置；妥善處理台灣問題，是中日邦交正常化得以實現的前提和基礎。

大陸前國務院副總理劉延東、中國社科院院長石泰峰、中日友好協會常務副會長程永華、社科院日本研究所所長楊伯江、中華日本學會會長高洪，以及日本前首相福田康夫、駐華大使垂秀夫、前駐華大使宮本雄二等中日兩國政府及各界代表出席研討會。

孔鉉佑在致辭中表示，1972年中日實現邦交正常化，成為戰後兩國關係重新啟航的原點，掀開了中日關係史上的嶄新一頁。在中日兩千多年悠久交往的歷史長河中，50年或許只是一個短暫片段，但邦交正常化以來的這50年，無疑是中日關係發展最迅速、帶給兩國人民福祉最多、對地區和世界影響最大的50年。回顧總結邦交正常化帶來的寶貴財富，主要有以下三點：

首先是開創了中日50年和平。邦交正常化的實現，順應了和平與發展的時代潮流和兩國人民渴望和平與友好的共同意志，徹底結束中日戰後對立隔絕，為兩國帶來了和平發展的戰略機遇期，也為維護地區和平安寧作出了重要貢獻。

50年來，從《中日聯合聲明》宣示「建立兩國間持久的和平友好關係」，到《中日和平友好條約》明確和平友好義務，到《中日聯合宣言》宣佈「建立致力於和平與發展的友好合作夥伴關係」，再到第四個政治文件確認「互為合作夥伴、互不構成威脅」及「相互支持對方和平發展」的重要共識，和平、友好、合作始終是雙方必須牢牢把握的正確方向。

其次是樹立了合作共贏的典範。邦交正常化以來50年間，中日交流合作從無到有、從小到大，在很多領域實現幾何級增長和飛躍式發展，特別是兩國經貿合作發展迅猛，雙邊貿易額從當年區區10億美元到如今3700多億美元的超大體量，為兩國各自發展提供了有力支撐。

中日利益融合的廣度深度，放眼當今世界也並不多見。中日兩國已經成為相互依存、密不可分的利益共同體、發展共同體乃至命運共同體，我們每個人都從中日關係50年發展成就中切身受益。

三是確立了處理矛盾分歧的遵循。50年前，兩國老一輩領導人以非凡的智慧和勇氣，本著互尊互信和求同存異的精神，超越政治體制、社會制度、意識形態差異，就處理歷史、台灣等重大原則問題達成重要諒解和共識，為實現邦交正常化掃清了障礙。

50年來，中日關係歷經風雨起伏，雙方總結經驗教訓，達成四個政治文件和一系列重要共識，為處理各種矛盾分歧確立了根本遵循，也是確保中日關係行穩致遠的根本保障。

孔鉉佑強調，邦交正常化50年後的今天，重溫初心和原點，一條基本經驗就是要在涉及兩國關係政治基礎的重大原則問題上重信守諾。妥善處理台灣問題，是中日邦交正常化得以實現的前提和基礎。一個中國原則不存在任何「灰色地帶」和模糊空間。日方在邦交正常化談判時向中方作出過嚴肅政治承諾，在《中日聯合宣言》中明確「重申中國只有一個」，過去多次公開表示不支持「一中一台」「兩個中國」、不支持「台獨」。

孔鉉佑指出，令人擔憂的是，一段時期以來，日方在台灣問題上集中出現消極動向，給中日關係帶來嚴重干擾。希望日方不折不扣遵守中日四個政治文件精神和迄今所作承諾，特別是在當前台海局勢敏感關頭，切實謹言慎行，避免對中日關係造成更大損害。

孔鉉佑表示，在即將迎來邦交正常化50週年之際，中日關係再一次來到何去何從的十字路口。中日關係50年來取得的發展成就，離不開老一輩領導人遠見卓識和兩國各界幾代人辛勤付出。同樣，我們今天所做的選擇，也將深刻影響中日關係明天的歷史。雙方要以高度的責任感和使命感，正視並解決當前兩國關係存在的突出問題，共同努力開創新時代中日關係的新前景。為此雙方應做好以下幾點：

首先要解決好認知定位問題。中日要做夥伴還是對手？這本應是一個毫無爭議的問題，但卻成為干擾中日關係的現實問題。中方對日政策是清晰的、一貫的，始終主張發展中日睦鄰友好關係，但日方一些人陷入對華認知失調和定位迷失，釋放出將中國視為戰略威脅甚至對手的危險信號。希望日方樹立客觀理性對華認知，將構建建設性、穩定的對華關係表態更多體現到具體政策上，同中方一道踐行互為合作夥伴、互不構成威脅的政治共識，牢牢把握中日關係正確方向。

二是要增強中日合作動能。當前圍繞中日合作悲觀論調有所增多，有的認為中日合作進入「瓶頸期」，兩國已從結構性互補轉變為同質競爭的對手，還有的主張經濟合作應讓位於政治安全利益。但兩國經濟界的共同態度是，中日經貿合作基本盤依然穩固，發展潛力依然巨大，對未來合作依然充滿信心。希望雙方高舉合作共贏旗幟，不斷培育打造新增長點，提升合作質量水平，持續做大共同利益「蛋糕」，不要讓輸贏多寡的競爭邏輯主導定義中日經貿合作，更要堅決反對人為製造障礙。

三是要激活民間友好能量。中方始終認為，儘管當前兩國民意好感度欠佳，但中日要和平、要友好，仍是絕大多數兩國民眾真實心聲。悠久的歷史文化淵源、龐大的人員往來規模、眾多的友好團體、250多對友好城市，都是中日之間獨有的寶貴資源，是更加深入開展民間交流的有力抓手。雙方要抓住邦交正常化50週年契機，廣泛開展人文交流及民間、地方交往，特別是著眼未來加強青少年交流，激發民間友好熱情，傳播友好正能量，為中日關係打造堅實民意支撐。

四是把風險管控擺到更加突出位置。中日關係發展歷程從來不是一帆風順的，今後也難免遇到這樣那樣的風險挑戰。當前中日關係正處於新一輪矛盾高發期，新老問題交織凸顯，雙方要增強風險意識，切實重信守諾，按照中日四個政治文件原則及有關共識精神，妥善處理敏感因素，避免衝擊兩國關係大局。同時，雙方也應不斷積累增進互信，釋放善意誠意，積極開展建設性對話協商，為化解矛盾分歧創造有利條件，為兩國關係長遠發展減負釋壓。

五是在國際地區事務中扮演積極角色。面對當今世界亂局變局和地區複雜局勢，中日兩國應當並肩而立，而不應站到彼此對立面，更不能走向衝突對抗。當前美方不斷加大對華圍堵遏制，日方在追隨配合美方的道路上越走越遠，不僅可能將中日關係引向歧途，加劇地區衝突對立，也將日本自身置於危險境地。

孔鉉佑表示，希望日方保持戰略自主，平衡處理對華、對美關係，重視國內理性聲音和地區國家關切，多為緩和緊張局勢、維護地區穩定發揮建設性作用。雙方要進一步增加戰略共識，在維護多邊主義和自由貿易、推進地區一體化、應對全球性課題等方面開展積極合作，為促進地區和世界發展作出應有貢獻。

孔鉉佑表示，中日邦交正常化50週年既是里程碑，更是新起點。在這樣一個承前啟後、繼往開來的重要年份，期待雙方一道努力，重溫和平友好初心，汲取歷史經驗啓示，把握當下機遇挑戰，共同構建契合新時代要求的中日關係，將更加成熟穩定、健康強韌的中日關係帶入下一個50年。