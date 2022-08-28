新竹市政府近年透過「財政3利箭」，開源爭取中央預算、穩健編列建設經費，並穩固財政逐年減債，而開源節流、以小博大的結果，8年共減債32.1億元，也爭取到中央補助308億元投入新竹市建設。

新竹市明年度總預算案8月16日經市務會議通過，歲出編列255.2億元。代理市長陳章賢指出，為打造更好環境，市府近年向中央爭取推動重大建設的計畫型補助，從2015年共10.1億元，2021年大幅成長至54.9億元，2023年也有約48.5億元，為2015年的4.8倍，8年來累計爭取308億元。

資本支出預算也逐年增加，從2015年編列31.9億元，至2021年建設高峰期成長至60.9億元。不過，現階段市府以不編列新興計畫預算為原則，重點放在延續既有施政計畫，2023年資本支出44.5億元，仍占歲出總預算17.43％。

主計處指出，明年年度資本支出預算，主要編列市政維運、中央補助及延續性的工程經費，如提升道路品質2.0計畫5.04億元、慈雲空橋工程0.15億元等。在校園方面，也有華德福實驗學校新建暨景觀工程1.9億元、改善國民中小學校園環境2.35億元、中小學數位學習精進方案1.7億元等。

此外，投入建設之餘，市府逐年減債也有成效，自2015年至2021年，8年來成功減債32.1億元，期間有6年決算皆為賸餘，僅2018年因公教人員調薪及公道三購置安置基地而發生短絀。

主計處也說明，明年年度總預算案歲出編列255.2億元，較上年度減少0.97億元，主要因公共建設完工，減列工程經費；歲入編列252.7億元，較上年度增加12.6億元，主要是稅課收入增加，總預算案將送市議會安排納入第10屆第8次定期會審議。