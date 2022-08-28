「我都快得抑鬱症了！」一名媳婦在臉書吐露，她是婆家唯一一個血型為A型的人，但舉凡婆婆與老公等全都是O型，只要雙方意見相左，就會以血型差異出言嘲諷，狂酸A型人的缺點多，讓她超級崩潰。

這名媳婦在臉書粉專《靠北婚姻》匿名投稿，無奈詢問網友究竟A型人有多差勁？稱自己的血型為A型，婆婆與老公均為O型，婚後才發現A型的人在婆家十分不討喜，倘若與婆家之人意見相左或是起口角，婆家就會拿A型做文章，成天把「A型就是愛計較」、「小心眼」、「彆扭」等語掛在嘴上。

原PO說，婆婆還曾當她的面數落「好險我生的孩子都像我是O型」，她與老公吵架時，老公也習慣性責備「A型的人才會這樣」，若老公在外頭碰上話不投機的對象，也無條件認定對方一定是A型，諸如此類的事情不勝枚舉，讓她直呼婆家的行為簡直像精神暴力，她都快得到抑鬱症。

文章刊登後，不少網友看傻眼，紛紛表示婆家只是想討厭原PO，和血型毫無相干，「我也是A型！覺得A型挺優秀的啊！妳就算不是A型他們也會找妳麻煩，就被針對了」、「這跟血型沒關係」、「討厭你亂牽扯而已，真的無關血型！」、「你下次就回：您真的很G型餒！」、「不喜歡就什麼都不喜歡，和血型無關」、「我就問…A型到底怎麼了」。