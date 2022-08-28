沙烏地阿拉伯宣稱石油輸出國家組織(OPEC)隨時準備減產等因素，推升國際油價攀升，但在中油起動雙重平穩機制超額吸收下，國內油價不升反降，明凌晨零時起起汽、柴油各調降0.3元及0.4元。

調整後，92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升27.0元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收4.1元及5.4元。

中油表示，受沙烏地阿拉伯宣稱石油輸出國家組織(OPEC)隨時準備減產，加上俄羅斯、哈薩克2國石油出口因黑海碼頭設備維修受阻影響，帶動國際油價上漲。調價指標7D3B周均價上漲4.14美元，新台幣兌美元匯率貶值0.201元，國內油價依公式計算漲幅為4.09％。

按浮動油價機制原則，原應每公升各調漲3.8元及5.0元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收3.8元及5.1元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.3元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收4.1元及5.4元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.3元及0.4元，累計111年至7月底止，台灣中油共吸收約271億元。