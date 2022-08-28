團員挖出日本服裝壓箱寶營造鎌倉時代氛圍。（大愛提供）

圓仁法師船行遇風浪棚內搭景拍攝。（大愛提供）

唐美雲歌仔戲團將推出新劇《圓仁法師》，她飾演的圓仁法師是日本佛教天台宗的高僧，台灣人熟悉的日本東京淺草寺裡，供奉的一尊觀音像，就是圓仁法師親手打造。《圓仁法師》是唐美雲飾演的第22位高僧。也是她演出的第254部歌仔劇，她一生只把一件事做到極致，腳步沒停過。

圓仁法師是日本遣唐僧到中國學習佛教的「入唐八家」，劇情切入點設在鎌倉時代，意外發現失傳已久的「入唐求法巡禮行記」，重新騰抄後才重現世人。為了營造鎌倉時代環境，導演也設計了穿日本傳統服裝的行人，劇團女團員也穿上自己珍藏的日本傳統服裝，在鏡頭中展現一番。

巧合的是，圓仁法師的師父「最澄大師」也是由唐美雲飾演，當時劇組團隊還拉到日本比叡山延曆寺拍攝，然而這次拍攝不巧遇上新冠肺炎疫情肆虐全球，全程都得在棚內搭景錄製。其中圓仁法師渡海入唐，惡劣海象環生的畫面，過去是以虛擬棚方式呈，而這次回歸傳統搭景加上人力，營造風雨中海上行船的氛圍。《高僧傳》系列持續進行新版嘗試，期待未來能創作出不一樣的高僧故事。

《圓仁法師》於8月29日起，周一到周五下午1點33分首播，晚間6點半重播。大愛電視官網與YouTube頻道同步直播。