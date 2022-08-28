天氣炎熱，民眾喜愛攜帶隨身USB小風扇避暑，為了確保產品安全無虞，新北市經發局近期針對轄內業者抽查，發現150件小風扇及電蚊拍有29件標示不合格，不合格率達19％。

經發局長何怡明表示，民眾購買攜帶型小電扇、電蚊拍等電器商品時，通常只留意商品外觀和價格，鮮少注意商品是否有完整標示，但商品使用方法及注意事項相當重要，為了確保民眾權益，市府辦理專案抽查，發現29件不合格商品多是以未標示製造號碼、使用方法、注意事項或警語及製造年份為主。

經發局指出，針對抽查標示不合格商品已依「商品標示法」、「電器及電子商品標示基準」等規定立即要求業者限期改善，逾期未改善的業者將依法處2萬元以上至20萬元以下罰鍰，嚴重者將函令下架或公告名稱。

經發局呼籲，民眾購買商品時，除了注意產品款式及價格外，也要注意商品是否有完整標示的資訊，不要購買產製年份、使用方法及注意事項不明的產品。