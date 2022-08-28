極端氣候衝擊，降雨偏少，經濟部水利署召開「111年下半年第3次供水情勢檢討會議」，決議自即日起，調整新北、桃園與台南等地區水情燈號，由「水情正常」的藍燈調整為「水情提醒」的綠燈。基隆地區(含新北市汐止區)水情燈號則預計自9月3日起調整為「第一階段限水」的黃燈。

依據中央氣象局降雨資料，今年自6月25日起至8月23日止，國內各地水庫集水區降雨量明顯偏少，各地水庫平均降雨量更僅為歷年同期平均4成以下，其中新山水庫降雨量更僅為同期34％。

因應降雨量減少，水利署召開水情勢檢討會議，決議自即日起，調整新北、桃園與台南等地區水情燈號，由「水情正常」的藍燈調整為「水情提醒」的綠燈。

另已於8月15日調整為綠燈的基隆地區(含新北市汐止區)，預計自9月3日起進一步調整為第一階段限水的黃燈，於不影響民生及防疫用水下實施離峰時段減壓供水，並且台水公司將停供政府機關及國營事業轄管噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非必要性用水。

台水指出，近日雙溪溪及基隆河上游集水區午後雷陣雨降雨量未如預期，對於緩解基隆地區缺水問題成效甚微，目前台水持續配合水利署各項水源調配及管控措施，並責成所屬各區管理處加強宣導節約用水及水壓管控，強化備援水源整備，以及調派全台各區管理處水車支援基隆地區，尚能維持用戶基本用水需求，惟基隆地區旱象仍尚未解除，呼籲民眾共體時艱節約用水，將水資源做最有效利用。