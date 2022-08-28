8月24日，是中韓建交30週年的紀念日。在這個特殊的時間節點前後，美國提出要組建包括韓國在內的「晶片四方聯盟」（Chip4）以對抗中國大陸，中韓關係如何保持健康穩定發展，是各界非常關注的話題。

觀察者網報導，面對世界的變局，上海對外經貿大學朝鮮半島研究中心主任詹德斌教授樂觀認為，韓國經濟對華依賴度不可能在短期內降低，經濟毫無疑問仍能在一段時期內扮演壓艙石的作用。

美國近日拉攏日韓台組建「晶片四方聯盟」（Chip4），排斥中國的做法，引發了各方關注。韓國科學技術情報通信部部長李宗昊此前回應，是否加入Chip4，韓國應「謹慎」決定，因為潛在的影響不僅會涉及韓國的半導體行業，還會波及韓國整體經濟。面對美國施壓，韓國過去遵循的「安全美國、經濟中國」戰略，是否會有所調整？

詹德斌指出，實際上「安全美國、經濟中國」的說法有誤導性，韓美經濟關係的重要性不可小覷，中韓關係的改善對於韓國安全環境的改善也是不可忽視的。反過來看，如果中韓關係出現問題，韓國光靠美國也保不了絕對的安全。韓國五年一次政府變化，不同政權上台的對外政策變化非常明顯，所以中韓關係長期處於政冷經熱的判斷尚早，而且中國採取何種對韓政策對兩國關係也會產生巨大的影響。

詹德斌認為，隨著中國體量的持續增加，消費能力越來越越強，兩國又有地理接近的優勢，韓國經濟對華依賴度不可能在短期內降低，經濟毫無疑問仍能在一段時期內扮演壓艙石的作用。

詹德斌表示，韓國在Chip4上採取謹慎態度，這是非常正常的。韓國需要美國的技術，但韓國顯然不希望失去中國的市場。韓國認為，要保持同中國的競爭優勢就必須不斷從美國那裡學習新技術，一旦拒絕同美國合作，韓國遲早不僅失去技術，市場也會失去。相反，即便和美國進行合作可能失去中國市場，但也只是暫時的，這是韓國晶片競爭力決定的，因為中國尖端行業需要先進製程的晶片，也需要韓國的合作，所以韓國的戰略價值反而提升。

詹德斌總結，韓國在晶片問題上的做法是任何決策者都會採取的理性決策，關鍵是未來韓國能在多大程度上影響美國，以同時確保其在中國的市場。目前來看美國顯然是以自己的國家利益為中心的。韓國實際上沒有理由採取反華政策，韓國國家利益最大化總體上是任何一屆韓國政府都會堅持的。當然，尹錫悅政府有一些將意識形態帶入外交政策的傾向。

詹德斌指出，另一方面，韓國短期內不會走上反華的道路，不會輕易挑戰中國的核心利益。在涉華政策方面，韓國目前傾向於採取消極追隨美國的姿態。因為韓國所處的地緣環境、面臨的經濟和安全問題都與日本顯然不同，韓國在諸多方面有求於中國，如朝核與朝鮮半島和平穩定問題，韓國經濟對中國的高度依賴問題等。

詹德斌表示，所以從韓國的立場來看，美日韓三方合作短期內仍應聚焦於朝鮮半島問題，一旦觸及到中國問題，特別是在台灣問題、南海問題等涉及中國核心利益的問題上，韓國都會比較謹慎，否則很可能得不償失。