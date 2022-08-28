「凹嗚狼人殺」單元也培育出男團「五堅情」賴晏駒（左起）、陳零九、婁峻碩、邱鋒澤、黃偉晉。（八大提供）

八大綜合台《娛樂百分百》28日宣布，邱鋒澤因身體狀況與未來工作規劃考量，近期將結束主持合作關係，對此邱鋒澤不捨表示，細數主持《娛百》這些日子，漸漸變得不像是工作，而是他第2個家，未來將不定期以來賓身份出現在節目中。同時，《娛百》也公布9月起「五堅情」成員賴晏駒加入主持陣容，未來與黃偉晉、陳零九，3人共同扛起主持重任，賴晏駒期待說：「因為和五堅情團員夠熟，主持起來完全不需要磨合期，希望可以盡自己之力，和偉晉、零九擦出更多的火花。」

邱鋒澤日前因身體狀況與生涯規劃的考量，未來將以唱片與戲劇為重心，與《娛百》製作單位協調後，確定將正式卸下主持棒，邱鋒澤回想起初次以來賓身份到《娛百》錄影，「我的心情非常的興奮，因為是我從小看到大、也非常喜歡的節目，所以很珍惜能夠上這個節目宣傳作品，心情是既緊張又享受的。」

他直到2020年3月正式成為節目主持人，也從歌手身分首度轉戰主持工作，邱鋒澤感性形容：「這是我演藝生涯中很重要的里程碑、很大的榮耀。」他進一步表示升任主持後，才發現這份工作真的非常的艱難，「以來賓的身份上節目時，只需要顧及到自己的部分，而主持人是一個綠葉的角色，需要注意控場、抓節奏等等細節，發現主持這一行是真的非常辛苦，但收穫卻非常多。」

邱鋒澤近年來主持表現有目共睹，尤其古靈精怪、不按牌理出牌的風格也讓他成為招牌單元「凹嗚狼人殺」的人氣王之一。談起「凹嗚狼人殺」，邱鋒澤說：「從認識零九後，我們合作了『天黑請閉眼』，再後來我們組了『九澤CP』與『五堅情』，這些事情是我在網路上看到影片時，會覺得非常感動的部分，除了和成員在螢幕前的火花，我更難忘的會是在後台互相打鬧、嘻笑的瑣碎回憶，非常開心及珍惜透過節目可以結交到一群非常合得來的夥伴。」由邱鋒澤參與主持的《娛百》，預計播出至9月底。