1名18歲香港籍的女子小菱（化名）於網路上認識和小新（化名），2人聊天3個月後小菱便決定休學嫁來台灣，沒想到小菱卻和飲料店男同事接吻、互傳：「可以在我面前高潮阿」、「小棒棒可滿足不了我」、「但你是人妻阿」等訊息，讓小新氣得怒告2人侵害配偶權，法官判小菱和男同事連帶賠償5萬元。

據判決書指出，1名男大生小新和18歲香港籍女子小菱108年結婚，沒想到小菱明知自己為已婚之人，竟於111年4月和飲料店員工KTV續攤時，和對方在包廂內發生熱吻、牽手之肢體接觸，又常互相傳送「小棒棒可滿足不了我」、「我喜歡被男人玩」、「但你是人妻阿」、「直接騎上來摸爆你」、「可以在我面前高潮阿」等煽情、鹹濕、挑逗言語，超越一般朋友之分際，小新氣得怒告2人侵害配偶權。

小菱辯稱，她是在網路上認識小新的，交流3個月後，便決定休學來台灣和小新結婚，小新要她去賺錢，她便找了一些勞力的工作，薪水直接匯入小新的帳號，她覺得自己遭到婚姻詐騙，她唯一樂趣就是跟朋友「練肖話（臺語）」，並無任何逾矩的行為，她和母親已為當時和飲料店同事牽手接吻的行為道歉，也包3600的紅包給小新，但沒想到小新卻要求「每天發生性行為1次」，害她嚇得離家出走。

法官認為，小菱明知自己是已婚之人，還和男同事傳送露骨之對話內容，認定小菱和男同事確實侵害小新配偶權，判小菱和男同事連帶賠償5萬元，扣除紅包3600元，還需賠償4萬6400元，可上訴。