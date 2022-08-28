況明潔（左）和謝瓊煖劇中演好閨蜜。（三立提供）

況明潔（左）和謝瓊煖劇中搞笑帶有傻氣。（三立提供）

最新8點華劇《門當互懟愛上你》況明潔與謝瓊煖飾演中年閨蜜，又是對門鄰居，即使兩人老公不合，也不影響姐妹感情。2人首次合作一見如故，默契節奏十足，就像認識許久的姐妹一樣。

況明潔和謝瓊煖2人相處像小女孩，喜歡打賭，從開拍時間到COVID-19的好發時間都成為賭局，賭注是在埸每人一杯咖啡，謝瓊煖輸了也會守信用，大器買單，到目前為止應該輸了超過20杯咖啡。

私下謝瓊煖愛看劇，特別是韓劇，只要是喜歡的「歐爸」都可以如數家珍的念出名字，記性非常好。相反的況明潔記性超差，至今同組演員還有很多人叫不出正確名字，更扯的是，她還曾把自己最喜歡的韓星孔劉叫成「劉孔」。

而謝瓊煖喜歡的歐爸況明潔都沒聽過，謝瓊煖笑虧：「在線上的我都記得，她只喜歡台灣孔劉(梁赫群)！」除了老公之外，況明潔心目中最帥的歐爸竟然是「江國賓」。

況明潔與謝瓊煖在劇中搞笑都帶有傻勁，況明潔笑說私下其實是謝瓊煖較儍；謝瓊煖聽後大笑說：「她會說我比較傻，是因為她說我有種怪怪氛圍，因為天秤座的我想法跟別人不一樣，節奏也不一樣，她果真是走過大風大浪的女子！」

2人私下會分享生活，況明潔聊到以前的喝酒生涯，但現在基本上已不太喝；但謝瓊煖每次演完舞台劇，習慣要來罐冰涼啤酒，犒賞自己。而貼心的謝瓊煖很喜歡加入購物社團，有次況明潔看上一雙涼鞋，就偷偷訂了一雙送她，「到現在況明潔還不知道這事！」

《門當互懟愛上你》將於29日三立都會台晚間8點首播，華視則在晚間9點播出。