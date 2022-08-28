最新8點華劇《門當互懟愛上你》況明潔與謝瓊煖飾演中年閨蜜，又是對門鄰居，即使兩人老公不合，也不影響姐妹感情。2人首次合作一見如故，默契節奏十足，就像認識許久的姐妹一樣。
況明潔和謝瓊煖2人相處像小女孩，喜歡打賭，從開拍時間到COVID-19的好發時間都成為賭局，賭注是在埸每人一杯咖啡，謝瓊煖輸了也會守信用，大器買單，到目前為止應該輸了超過20杯咖啡。
私下謝瓊煖愛看劇，特別是韓劇，只要是喜歡的「歐爸」都可以如數家珍的念出名字，記性非常好。相反的況明潔記性超差，至今同組演員還有很多人叫不出正確名字，更扯的是，她還曾把自己最喜歡的韓星孔劉叫成「劉孔」。
而謝瓊煖喜歡的歐爸況明潔都沒聽過，謝瓊煖笑虧：「在線上的我都記得，她只喜歡台灣孔劉(梁赫群)！」除了老公之外，況明潔心目中最帥的歐爸竟然是「江國賓」。
況明潔與謝瓊煖在劇中搞笑都帶有傻勁，況明潔笑說私下其實是謝瓊煖較儍；謝瓊煖聽後大笑說：「她會說我比較傻，是因為她說我有種怪怪氛圍，因為天秤座的我想法跟別人不一樣，節奏也不一樣，她果真是走過大風大浪的女子！」
2人私下會分享生活，況明潔聊到以前的喝酒生涯，但現在基本上已不太喝；但謝瓊煖每次演完舞台劇，習慣要來罐冰涼啤酒，犒賞自己。而貼心的謝瓊煖很喜歡加入購物社團，有次況明潔看上一雙涼鞋，就偷偷訂了一雙送她，「到現在況明潔還不知道這事！」
《門當互懟愛上你》將於29日三立都會台晚間8點首播，華視則在晚間9點播出。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。