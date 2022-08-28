鴨子與園區內另一隻同進同出，畫面相當可愛。（新北市動保處提供／李奇叡新北傳真）

新北市動保處日前獲報，疑似有民眾在新店陽光公園棄養寵物鴨，隨即派員前往查看，並部署救援，經過一番追逐，還在生態池中不斷撲空，幾經波折後總算順利捕獲，所幸獸醫檢查後並無大礙。動保處提醒，飼主切勿棄養動物，否則可開罰3至15萬元新台幣。

動保處表示，本月初獲報稱1隻鴨子在新店陽光公園生態池附近遊蕩，因民眾擔心被狗攻擊，故請求救援，到場了解後，得知鴨子已滯留多日，經確認非附近農家溜出之鴨隻，便展開救援佈署。

參與救援行動的動保員程沛宏說，陽光公園生態池水深池廣，須小心翼翼執行任務，這次救援穿上漁夫所穿的「青蛙裝」，過程中在池裡不斷跌倒、撲空，追逐百米後總算救援成功，順利將鴨子帶回板橋動物之家收容。

獸醫師徐愛明表示，經檢查治療，鴨子健康狀況良好，在板橋動物之家草坪上與鴿子、八哥、麻雀一起自在生活，儼然成為美麗風景，而鴨子在動物之家受到妥善照顧，除讓民眾與其互動，也盡力協助尋找愛心農場，終身安置。

陽光公園管理員張先生表示，陽光公園生態池常有民眾放生動物，引發困擾，批民眾實在不應圖一己之便，肆意放生；動保處也警告，依動物保護法第5條第3項規定，飼主不得棄養動物，違者可依第29條第1項第1款，處3萬至15萬元罰鍰。