宣布參選台北市長！宋楚瑜未現身祝福 黃珊珊：主席本就有行程

台北市前副市長黃珊珊今天正式宣布參選台北市長，台北市長柯文哲出席交棒給黃珊珊，市府一級首長也現身支持，親民黨則由前副主席張昭雄代表出席祝福，不過親民黨主席宋楚瑜卻未現身，黃表示，宋主席今天本來就有事情。

黃珊珊今舉行參選記者會，柯文哲及市府一級首長出席，柯在致詞時表示，他費盡千辛萬苦建立的政治文化、制度需要有人來延續，再把它發揚光大，他說「黃珊珊就是最好的人選」，其實黃珊珊已經不需要再去跟大家證明她可以當一個好的市長，「她現在就絕對有能力當一個好的市長」。

柯文哲說，8年任期還是要交棒，他相信黃珊珊能夠延續正直誠信認真工作的文化，將台北市建立成一個和諧共榮的社會，也不會再讓台北市陷在藍綠惡鬥的泥淖，也不會再有綁樁、大撒幣的政策，不會有複雜的政商關係；改變成真、持續發生，「現在要換黃珊珊來帶領」，每一位偉大的台北市民，Keep Gonig，帶領台北市繼續往前進，台北的未來就要交給大家了。

黃珊珊以一身白色套裝現身，並騎乘柯文哲送的自行車，環繞會場一圈，象徵市政交棒。黃珊珊說，這次的主視覺是白色。媒體也問黃珊珊，競選團隊是否以民眾黨、親民黨色彩為主，黃珊珊僅回應，台北市本來就是多彩的地方，會吸納各界人士，希望大家一起來幫忙。

對於宋楚瑜沒有現身，黃珊珊強調，張昭雄副主席有來，宋主席今天本來就有事情。至於現在仍保有親民黨籍？黃珊珊沒有回應，僅說，「謝謝大家，謝謝。」不過，由於記者會安排神秘嘉賓，被問及神祕嘉賓是誰？黃珊珊又稱「我不知道你們說的是什麼，謝謝。」幕僚則補充，神秘嘉賓就是張昭雄。

另外，有不少國民黨里長無懼被開除黨籍的風險而前來，黃珊珊強調，「朋友是永遠的，選舉只是一時的。」而國民黨台北市長參選人蔣萬安批評柯文哲執政8年沒市政政績，黃珊珊嗆，他可以去看一下城市博覽會吧。

黃珊珊今也公布發言人團隊，包括前主播李昀臻擔任發言人，代表青年力量的張煥霖與周家宏擔任副發言人。據了解，黃珊珊的選戰政策將由內政部前部長李鴻源主導，民眾黨前秘書長張哲揚也將提供交通專業意見。李鴻源因為剛回國仍在隔離，今日無法出席。