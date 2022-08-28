民進黨新竹市長參選人沈慧虹28日來到經國路1間青年開設的酒吧，參加舊城青年後援會成立大會，青年們也送給沈慧虹「骨力走傱」匾額，象徵她努力不懈的精神，而未來由她接棒後，青年也會成為她的靠山。

沈慧虹28日在市議員李妍慧、劉康彥、鄭美娟、施乃如、議員參選人林盈徹、劉彥伶陪同下，到酒吧出席舊城青年後援會成立大會。調酒師也帶著沈慧虹調製無酒精飲品「豔夏紅花」，外觀是漂亮的紅色，也是呼應「新竹慧虹」的色調。

舊城青年後援會會長楊雨珊說，在座來支持的青年，都因看見並全程參與竹市8年改變，所以選擇留在新竹生活，未來希望由沈慧虹「虹姐」接棒，也支持會跟年輕人站在一起的人。

「政治，其實就是每日生活提升的實踐」，副會長林柏緯也說，過去幾年竹市進步，讓人有感，他也看見沈慧虹比別人更用心、專業，2018年是他首次參與新竹市長選舉，他很高興今年手中的一票，有值得託付的市長參選人。

聽完青年分享，沈慧虹也不禁眼眶泛淚，她說自己哭點低，聽完大家分享很感動，尤其她自己也是16歲就離開家鄉，來到新竹找到新的家，盼為青年打造更好的環境，不用離開父母、成長的地方，就在新竹蓬勃發展，成長為最好的自己，而她也永遠是「大家的虹姐」。

沈慧虹也說，她在新竹生活8年，對這座城市更有許多想法與願望，不是只有4年或8年的限制，更希望成為青年的依歸與靠山，也感謝青年站出來支持她，感謝所有願意留在新竹發展的人。

沈慧虹日前已發表「舊城再起三支箭」政見，將透過整合舊城商圈改造中正台，也提出街區特色風貌計畫及補助青創勇氣金，她說這些政見就是希望幫助更多青年，感謝青年把新竹託付給她，她會和大家一起努力前行。