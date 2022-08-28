柬埔寨打工詐騙引起國人高度重視，北市警局為嚇阻人口販運，預先防阻詐騙發生，近日協調1111、104人力銀行稽核不實徵才廣告，經同時在鄰、里辦公室等活動場合，積極辦理宣導，刑事警察大隊統計，截至26日為止，共查獲6件、15名嫌犯，救出被害人26人。

北市刑警大隊表示，8月中旬起邀請犯罪預防專家學者及人力銀行、旅行公會、旅館公會及市府相關局處召開5場「因應國人遭騙至海外人口販運案件防制專案會議」，要求旅行社、旅館、計程車業者辨識異常徵候即時通報。

刑大表示，8月起全面清查轄內旅館、民宿及出租套房等民眾可疑遭軟禁住宿處所，計查獲2起詐騙集團到案，並解救被拘禁被害人5人，另北市警局加強查緝國人遭詐騙至海外人口販運案件，截至26日止，共查獲6件15人。

其中刑事警察大隊日前接獲舉報發現以蘇男為首的詐欺集團在網路上標榜「免經驗高薪、年收入百萬、快速致富」徵才訊息，並於22日會同新竹市、屏東市及台東市刑大等單位共同查緝蘇嫌等4人到案。

市警局提醒，對於網路上標榜「免經驗高薪、年收入百萬、快速致富」等誇大不實的工作福利，應徵前務必事先查明是否為合法之公司行號，審慎評估工作契約，如遇到類似狀況，請立即向我國駐外使領館請求協助，若有聽聞親友在外國遇到上述情況，也請立即就近向警察機關報案。