天木純(天木じゅん)有著天使般的童顏臉孔和驚人的I罩杯身材，被喜愛她的粉絲封為「小隻馬蘿莉」、「東洋波神」，加上曾是偶像團體「假面女子」的成員，因此知名度與人氣都高，她也常在抖音分享生活，每一PO出總能引發熱烈回響，近日她上傳一支「整骨」的8秒影片，過程爽到頻頻發出叫聲。

近日天木純在抖音PO出一段8秒影片，可見她穿了一件白T躺在診療床上，負責替她診療的男院長與她同處一個空間，先是輕搖她的身子鬆開骨頭，發出骨頭「喀擦」的聲音，接著對方上前用膝蓋，用力頂住天木純的後背，讓她又是一陣慘叫，最後她的脖子被猛力一扭再叫，身體放鬆後臉上笑容更顯愉悅。

天木純被男院長整骨，過程多次叫出聲來。(圖/天木純 抖音)

一直以來，天木純的影片都很有人氣，這支影片狂吸近200萬觀眾支持，紛紛留言寫下：「我也要應徵整骨院長的工作」、「能成為她的整骨師好爽喔」、「看起來好爽呦，當然指的是整骨不要誤會」、「乾脆辭職來學喬骨」、「爆裂的聲音好真實」、「讓我們直接開始去整骨吧」、「看了好提神醒腦」、「影片非常有趣」。

天木純被整骨似乎十分舒服。(圖/天木純 抖音)

而天木純自整完骨過後，身體也確實放鬆許多。事實上，影片中的男院長名字叫作長谷，他也有在社群轉發此支影片，他指出這次的治療，將幫助天木純改善腰部和背部的負擔，同時提高身體的新陳代謝。