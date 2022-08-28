16名從緬甸KK園區獲釋國人，在我方駐泰代表處與泰國移民局協助下返台，有3名人蛇暗藏其中。（翻攝畫面）

16名從緬甸KK園區獲釋國人，在我方駐泰代表處與泰國移民局協助下返台，有3名人蛇暗藏其中。（翻攝畫面）

16名從緬甸KK園區獲釋國人，在我方駐泰代表處與泰國移民局協助下返台，有3名人蛇暗藏其中。（翻攝畫面）

在柬埔寨國內開始掃蕩電信詐欺與人口販運集團，以及國際對緬甸KK園區施壓後，兩處詐騙園區開始瓦解，主動釋放遭拐賣被害人同時也解散電詐集團。27日又有16名國人自KK園區入境泰國經曼谷返國，其中3人遭我國法院通緝，警方獲報疑為電信詐欺人蛇集團幹部成員。

警方指出，16人中，只有3名有向警政署報案紀錄，刑事局國際科、航警局27日晚間派出十數名偵查人員前往桃園機場進行人口販運鑑別以及電信詐欺偵查。13名被害人未付贖金即被釋放。另3人通緝，訊後解送歸案。

警方查出，其中1名遭桃園地院發布偽造文書、偽造貨幣的柯姓通緝犯，涉嫌也在KK園區詐騙集團擔任幹部管理機手，從事假愛情詐騙，利用交友軟體找華人聊天，引導被害人下載手機軟體MT5後再轉往假投資網站進行詐騙。

警方表示，跨境電信詐騙結合人口販運偵查，在救援被害人的同時也要揪出隱身在被害人群內的嫌犯嚴厲究責。呼籲國人提高警覺，多加關心身旁親友，及時勸阻可能發生的每一個赴海外從事違法線上博弈、電信詐騙等工作或是成為人口販運被害的國人，共同努力以防範此類案件於未然。