停車場不再只有停車功能！為滿足都會區寸土寸金的商業需求，台中市政府交通局近年來積極闢建停車場，更引進咖啡、餐飲與生鮮超市等功能，加入公共藝術設施，不但一次滿足民眾多樣化需求，還吸引網美拍照打卡，目前已有2處獲頒2021國家卓越建設獎。

奪下2021國家卓越建設獎最佳規畫設計類金質獎的「沙鹿區沙田路立體停車場」，其公共藝術以不鏽鋼打造的2座車子造型雕塑為主，透過車子側邊的延伸座椅提供民眾休憩空間；另1獲獎作品則是豐原轉運中心，其內部公共藝術以「運轉城市」為主題，外牆的柵欄設計、呈現「火車過山洞」意象。

交通局近幾年新闢停車場，加入育樂休閒元素、融入藝術裝置空間，局長葉昭甫表示，停車場除提供車位、紓解民眾停車需求，還能結合地方特色與功能性；台中市的停車場有的營造出藝術氛圍、有的則設有咖啡廳與超市，提供忙碌的現代人多元服務，省時又便利。

以剛啟用的逢甲停車場為例，西屯區長陳寶雲說，該處提供300多個汽機車格，內部規畫的餐廳、超市將開賣，透過擴大服務功能，盼造福地方，也帶來錢潮、車潮。

交通局指出，台中市今年啟用、興建中的公共停車場共有26處，總經費達98億元，其中位於南屯區的正心立體停車場，不但引入風與陽光，還設置街道家具，去年即獲國家卓越建設獎最佳規畫設計類「優質獎」；年底將動工的北屯區崇德昌平停車場則有下沉式廣場、共融公園與休閒運動設施。