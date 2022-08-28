今天是祖父母節，國民黨台北市長參選人蔣萬安指出，台灣有約7成的長輩居住在無電梯房屋中，但當長輩的腿腳開始不靈活後，這些房屋瞬間成為大牢籠，而「行無礙資源推廣協會」一直在幫助長輩及身障者克服上下樓梯的問題，但受限於經費問題車體已老舊破損，希望各界一同伸出援手。

「有一種冷，叫阿公阿嬤覺得你冷；也會有一種餓，叫阿公阿嬤覺得你餓！」蔣萬安今（27）日在臉書表示，阿公、阿嬤總是把最好的留給金孫，但當阿公、阿嬤年紀越來越大，生活有過得一樣好嗎？

他透露，據據聯合報願景工程研究，台灣有近43萬名長輩居住在無電梯公寓，若加上透天厝則會有約7成住在無電梯房屋，但當阿公、阿嬤的腿腳開始不方便，甚至要借助輔具才能移動時，房子突然之間就成為囚禁長輩的大牢籠，且上下樓梯對於輪椅族、身心障礙者們同樣都是大問題。

蔣萬安分享，「Taiwan Access for All Association 行無礙資源推廣協會」為了克服這個問題，過去透過4台爬梯機，完成2萬5千次以上的服務，並在8年內透過僅有的2台復康巴士完成超過10萬公里的接送服務，但受限於經費的緣故，如今遇上器材不足、車體老舊破損等問題。

蔣萬安提醒大家趕快動起來，除了透過電話或見面的方式向祖父母撒撒嬌外，有能力的人也可以伸出援手，響應行無礙資源推廣協會的募資方案，把溫暖分享給更多人。