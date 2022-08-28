全球暖化為全球各地帶來極端高溫，嚴重衝擊人類的生命財產以及自然環境。專家指出，2022年全球夏季創了歷史高溫紀錄，在高溫持續創紀錄的狀況下，而台灣的升溫速率高於全球平均，推估台灣近年來冬季僅約20-40天，未來冬天將越來越短，直至消失。

基隆護海公民學堂今(28)日召開講座，探討全球暖化的衝擊與因應，主講者為中研院地球所兼任研究員汪中和。

汪中和表示，目前地球人口將近80億，每個人或多或少都因為生活型態在傷害地球，人類自1750年左右起開採化石燃料，而從1850-2020年二氧化碳排放量高達驚人的2兆4277億噸，光2021年排放到大氣的二氧化碳含量就高達364億噸，2021年全球大氣溫室氣體的平均濃度高達416.4ppm， 較2020年上升了2.4ppm，這是地球4百萬年以來的新高。

根據政府間氣候變化專門委員會(IPCC)最新報告指出，2千年以來大氣層的溫室氣體濃度與地表均溫都呈現穩定、微幅跳動的自然變化，直到1750年人類世(Anthropocene)以後才開始急遽且單向的上升，到了2021年平均已經升溫1.2度，過去地表要升溫1度要5000年的時間，結果現在只要短短百年，預計未來5年內就會突破1.5度的門檻。

據中央氣象局測站資料顯示，台灣平均氣溫在自1911-2020年上升了1.6度，高於全球平均，21世紀初夏季長度增加約120-150天，冬季則縮短為70天，近年來更縮短至20-40天。

汪中和表示，今年全球夏季6-7月的陸地均溫已連續5年(2018-2022)在快速上升，2022年夏季更創了歷史高溫紀錄，和未來相比，今年炎熱的夏天還是「最涼爽」的，台灣的冬季將越來越少，直到完全消失。