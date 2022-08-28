41歲港星熊黛林出道20餘年，仍保持前凸後翹魔鬼身材及俏麗顏值，她2016年嫁給富商郭可頌，誕下1對雙胞胎女兒後仍熱辣十足，日前她正在澳門酒店進行7天隔離，隔離期間她拍美照解悶，在社群狂發照片不停歇，26日她曬出身穿白色運動背心及牛仔熱褲照片，照片中的她純素顏出鏡，一雙逆天長腿十分吸睛。

一向注重保持身材的她在酒店也不敢怠慢健身「大事」，她在貼文中寫道，「酒店送來到的下午茶，多謝，我不客氣啦！吃完立刻做運動。」只見她坐在椅子上吃著精緻糕點，還舉起杯子，心情十分興奮，她以素顏上陣，皮膚白皙細膩，同時穿著運動Bra使好傲人上圍呼之欲出，且能見到清晰可見的馬甲線及纖細腰身，一雙逆天大長腿更是十分搶眼。

吸睛照片引來網友紛紛留言，「辣媽」、「要是有這個身材我橫著走」、「女神每個部位都好精緻」，更有粉絲希望熊黛林出健身教程，「女神快拍影片教我們做室內運動！」