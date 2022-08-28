國軍9月1日有波人事異動，其中，陸軍六軍團指揮官鐘樹明中將升任陸軍副司令，所遺職缺由參謀本部作戰計畫次長葉國輝中將升任。葉國輝於2019年7月1日晉任中將，據了解，葉國輝自入軍校後，即以用錢節省聞名，即便升任中將，還是每周只花1000元，維持儉樸性格，數十年如一日，這種刻苦精神，軍中極罕見，應無第二人。

葉國輝陸軍官校77年班畢業，曾任八軍團作戰處長、43砲指揮官、八軍團參謀長、國防部作計室聯戰處長，擔任聯三作計次長期間，正值兩岸軍事升溫嚴峻之際，升任六軍團指揮官，負責國軍最重要的作戰區指揮之責，順理成章。

即將升任陸軍副司令的鍾樹明中將，曾任蔡英文總統侍衛長、作計次長等職。鐘樹明任職待衛長期間，既懂侍，也懂衛，相當稱職；鐘樹明是陸軍明日之星，他與國防部長邱國正、參謀總長陳寶餘上將都是作戰體系出身，是陸軍陪養高階指揮職最正統的路，將是未來陸軍司令的熱門人選。

此外，國防部這次增設1位陸軍副司令，由國防部長政務辦公室主任王紹華中將轉任。王紹華與葉國輝同年晉升中將，這次雖升任增設的陸軍副司令，不過，王的軍旅生涯亦可望於此止步。

另國防部長政務辦公室主任由馬防部指揮官廖建興中將接任。馬防部指揮官，由陳文星少將升任，並占中將缺。至於葉國輝所遺參謀本部聯三作計次長職位，由聯七訓練次長李天龍中將轉任。訓練次長由六軍團副指揮官張俊志中將接任，六軍團副指揮官由劉沛智少將接任，並占中將缺。

9月1日調任新職者，還包括陸軍十軍團參謀長陳宏詩少將；陸軍586旅長李錦鑫上校（占少將缺）；陸軍十軍團副指揮官，張維燻少將；陸軍八軍團副指揮官黃忠實少將；金防部參謀長黃文啟少將；陸軍234旅長盧士承少將；馬防部參謀長陳舜如上校（占少將缺）；海軍教準部副指揮官林超倫少將；海軍技術學院校長郭力中少將。