每個人的性格都不同，有優點亦有缺點，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文分享，12星座的性格缺點，像是白羊太衝動、射手太粗心、摩羯太壓抑、金牛不夠浪漫等，若能學習與缺點共存，或稍做調整，成功道路上的阻礙或許會少一點。

【白羊座】

白羊座的你最明顯的缺點就是衝動，你往往會因為想要做某些事，而快速做出決定，立馬付諸行動，這個缺點讓你因為不夠瞻前顧後而壞了事，但同時也是許多人稱羨的行為方式，因為強大的行動力其實就是成功的特質，很多人想要快，卻怎樣都快不起來呢！

【金牛座】

金牛座的你最明顯的缺點就是不夠浪漫，你在看待事物時，習慣去衡量這件事的成本、風險與效益，如果不合理，你就不會想要去嘗試，這樣的生活方式讓你少了一些精神上的感動，但也幫助你能夠過著舒服、不容易出錯的生活。

【雙子座】

雙子座的你最明顯的缺點就是想法多變，與穩定的金牛相較，你想法改變的速度可說是跑車比腳踏車，這讓身邊的人有時候會感到無所適從，甚至連你都會對自己感到困惑，但每件事都是一體兩面，多變的同時也代表你有著靈活的腦袋，在工作上創意就是你的最大武器。

【巨蟹座】

巨蟹座的你最明顯的缺點就是固執，你有許多自己珍視的事物，像是家庭、工作、興趣，你不希望因為自己的浮躁而破壞一切，所以你偏向固執，為了讓一切事物運作如常，能帶給他人安全感，更是你對自己的期待。

【獅子座】

獅子座的你最明顯的缺點就是霸道，身邊的人有時候做得不夠好，你就會用較為強硬的方式指導對方，雖然這是你對他人與自己都抱有極高期待的表現，但對方可能承受著不小的壓力，期望自己和他人能夠越來越好並沒有錯，但不是每個人對好的定義都與你相同。

【處女座】

處女座的你最明顯的缺點就是偏執，小如做家事，大如與外界互動，你都有自己喜好及難以改變的標準，雖然有時候會被抱怨太龜毛，但成功的人多數都有著偏執的性格，也因為偏執，才能讓你在人生道路上，不會被流言蜚語所干擾。

【天秤座】

天秤座的你缺點並不明顯，因為你本來就習慣讓自己優雅從容地面對各種不同的挑戰，但不是每件事都能兩全，偶爾你還是會遇到魚與熊掌的煎熬，這時你就會顯得焦慮，若能克服困難，你處理生活事務的能力將更上一層樓。

【天蠍座】

天蠍座的你最明顯的缺點就是深沉，外表雖然開朗、與人和善，但內心世界卻比海還要深，這會讓身邊的人覺得有些難以親近，甚至不敢親近你，但其實你並沒有惡意，只是想得較多，不過性格上比較極端，也為你帶來特殊的魅力，異性緣難以阻擋。

【射手座】

射手座的你最明顯的缺點就是粗心，你平常太過不拘小節，所以會在大大小小的事情上因疏忽而犯錯，但這也讓你更有人情味，或許身邊的人有時候會受不了你的粗心大意，但你開朗友善的性格很快就能化解他人的不滿，有些迷糊反而顯得更好親近。

【摩羯座】

摩羯座的你最明顯的缺點就是壓抑 你習慣默默扛起責任，不想把麻煩外溢到其他人身上，這點對於你所深愛的家人更是明顯，雖然比較少表現情感，但你的內心還是深深關懷著家人們，也因為你的負責，獲得周遭人的強力信任。

【水瓶座】

水瓶座的你最明顯的缺點就是過於理性，你對每一件事物都能用抽象化的邏輯方式思考，甚至就連最難捉摸的愛情也是如此，這會讓他人覺得你太過冷漠無情，但其實你並不是沒有感情，只是不知道如何表現感性的一面，不過了解你的人，都會知道與你相處的同時既能得到理性的思辨，也能享有情感上的溫柔。

【雙魚座】

雙魚座的你最明顯的缺點就是感情太豐沛，明明自己也有困難，還是會選擇幫助他人，縱然自己是多麼疲憊，你就是無法忍受看到別人的愁容，不過這樣的善良也讓你獲得好的友誼，當有一天你遇到困難，就會發現朋友們如潮水般湧至，就為了回報你真摯的情誼。