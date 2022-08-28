洋基與運動家28日打了一場爛仗，雙方9局正規賽都未得分，直到延長賽第10局洋基趁著運動家暴投與失誤得分，然後被敲全壘打追平，11局下洋基自己發生「再見失誤」，終場被運動家以3比2斬斷近期5連勝。

10局上，運動家投手帕克（A.J. Puk）連續保送弄成滿壘，這時他又出現暴投，捕手墨菲（Sean Murphy）衝出去撿球回傳給補位的帕克，但是這球傳丟了，被洋基一口氣跑回兩分。10局下運動家代打沃特（Stephen Vogt）戲劇性轟出全壘打，因為延長賽有起始跑者，成為追平比數的兩分炮。

*Three hours later*



PINDER CALLED GAME pic.twitter.com/l1Q7E1NprW — Oakland A's (@Athletics) August 28, 2022

11局下，運動家平德（Chad Pinder）1出局兩人在壘時打成內滾，原本應該是常見的6-4-3雙殺，但是洋基二壘手勒馬修（DJ LeMahieu）傳一壘失誤，運動家跑回致勝分！洋基抗議跑者干擾了勒馬修，隨即提出挑戰但沒成功。

洋基牛棚左投查普曼（Aroldis Chapman）賽前進入傷兵名單，原因是他最近跑去刺青，結果腿上的刺青傷口出現感染，情況已經嚴重到無法投球。總教練布恩（Aaron Boone）說：「我沒刺青，我也不懂，這是個人選擇，通常是很安全的東西。但這是一個很不幸的情況，現在的目標是讓他恢復健康。」洋基正在客場作戰，查普曼只好去找奧克蘭的醫師打抗生素，他投球表現沒有以往穩定，自責分率4.70相當糟糕，同時只剩下最後一季1600萬美元合約。