南投縣長參選人蔡培慧持續「百里前行」活動，28日前往埔里掃街。（蔡培慧提供／陳淑娥南投傳真）

南投縣長參選人蔡培慧持續「百里前行」28日前往埔里，台北市長參選人陳時中特別派出分身、立委莊瑞雄前來助陣。蔡培慧宣布「興建10座特色遊戲共融公園」、「營造8大親水生態圈」、「設立4大多功能轉運站串連環縣公車」及「打造南投旅遊地品牌，芬多精一站式服務」等政見。

蔡培慧20日啟動「百里前行、南投升級」活動後，立委莊瑞雄前來助陣，傳達陳時中義氣相挺，也顯示兩人好交情。埔里鎮長廖志城、市議員陳宜君、葉仁創以及南投縣議員參選人蘇昱誠、鎮民代表參選人詹文平與廖翔宇則全員出動。

蔡培慧提到，莊瑞雄是她台大博士班的學弟，兩人都來自農村，從小就必須半工半讀完成學業，艱苦人了解艱苦人的環境，進入立院後也都致力改善農民的生活與重視偏鄉教育的資源。

莊瑞雄說，蔡培慧在立院領軍完成食農教育法草案，順利在今年4月完成三讀，是個有頭腦、有執行力的從政者，南投是農業大縣、觀光重鎮，更需要有高瞻遠矚、不短視近利的縣長帶領城市的進步。未來，陳時中當選台北市長後，也會跟蔡培慧領導的縣府合作食農教育計畫強化交流。

蔡培慧也宣布「興建10座特色遊戲共融公園」、「營造8大親水生態圈」、「設立4大多功能轉運站串連環縣公車」以及「打造南投旅遊地品牌，芬多精一站式服務」等政見。她強調，埔里擁抱山林，得天獨厚的環境卻沒有妥善規畫，像是日治時期興建的自來水公司第一淨水場的水源地就荒廢多年，卻是一個非常適合做為闔家踏青玩水的場域；而埔里、國姓、仁愛距離日月潭不遠，卻沒有好好整合成一條完善的觀光廊帶，實在很可惜。

蔡培慧指出，南投縣老化現象愈來愈嚴重，除了要從產業面、建立學校生活圈以刺激人口進駐，因應青壯年家庭需求，要在審議式民主的前提，聽取專業人士的意見、與家長、老師及孩子們多方討論，規劃興建10座特色遊戲共融公園。

蔡培慧盤點縣內的大排系統，舉例埔里的枇杷大排，除了整治環境、強化排水功能，也會規畫親水設施及休閒步道。此外，南投市貓羅溪、草屯隘寮溪等各鄉鎮將一一盤點適合發展的水域打造「8大親水生態圈」。

另外，最重要也是南投縣民最沉痛交通問題，蔡培慧也有解方，認為應優先改善縣內的閒置空間來做轉運站，為有效利用腹地，將強化立體空間，除了做好南投環縣公車的串聯，也必須銜接南北對外的大眾交通路網，讓南下的通勤族不再浪費時間；此外，在立體空間配置將強化停車環境，解決南投難停車的問題。