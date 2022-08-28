國防部今(28)日表示，美巡洋艦2艘，航經臺灣海峽由北向南行駛。國防部表示，通過臺灣海峽南駛期間，國軍全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。
路透社今（28）日指出，2艘美國海軍巡洋艦昌塞勒斯維號（USS Chancellorsville）及安堤坦號（USS Antietam）周六通過台灣海峽，而且行動仍持續進行中。這是美國眾議院議長裴洛西月初訪問台灣以來，美國軍艦首度通過台灣海峽國際水域。美國第7艦隊隨後也公布照片證實軍艦今日正通過台灣海峽。另美海軍第七艦隊也証實美艦例行性通過台海。
國防部今(28)日表示，美巡洋艦2艘，航經臺灣海峽由北向南行駛。國防部表示，通過臺灣海峽南駛期間，國軍全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。
路透社今（28）日指出，2艘美國海軍巡洋艦昌塞勒斯維號（USS Chancellorsville）及安堤坦號（USS Antietam）周六通過台灣海峽，而且行動仍持續進行中。這是美國眾議院議長裴洛西月初訪問台灣以來，美國軍艦首度通過台灣海峽國際水域。美國第7艦隊隨後也公布照片證實軍艦今日正通過台灣海峽。另美海軍第七艦隊也証實美艦例行性通過台海。
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