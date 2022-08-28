YouTuber「沛莉」時常在臉書上分享自己的穿搭、化妝方式及小撇步，吸引許多網友點閱，截至目前共擁有65萬訂閲者。近日沛莉在臉書分享了自己一次崩潰的經歷，透露自己喝水的時候喝到怪東西，吐出來發現竟然是一隻活蜘蛛，把她嚇得發出慘叫。

沛莉痛苦地說：「我到底是有多麼幸運？為什麼機率這麼低的事會發生？」原來她在用不鏽鋼吸管喝水的時候，忽然覺得吸到了奇怪的東西。本來以爲是兒子吃完餅乾喝她的水所以餅乾碎屑留在水中，想去吐掉，卻發現不對：「我感覺到口中異物在動！對！會動！它在動！」嚇得她什麽也不管了直接吐在了地上，定睛一看，竟然是一隻蜘蛛，她一下子崩潰連喊三聲：「我把活生生的蜘蛛放在口中！我把活生生的蜘蛛放在口中！我把活生生的蜘蛛放在口中！」經歷了這樣噁心的事之，沛莉表示以後再也不想用不鏽鋼吸管了，杯子也一定要有蓋子。

網友紛紛表示同情，也有網友分享了自己經歷的類似事情，有的人喝可樂的時候喝了螞蟻，有的人喝米漿喝到了蟑螂，還有人喝咖啡喝到了蜘蛛，看來使用吸管前還是要注意一下内部，吹一吹或者洗一洗比較安心，當然為了更安全還是購買吸管保護殼比較好。