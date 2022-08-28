進入高齡化的社會，老人罹患阿茲海默症成為一大問題，臨床表現包括記憶力衰退、功能障礙、學習能力減弱以及人格和行為改變等特徵。雖然現在阿茲海默症無法治癒，但大陸科學家葉玉如今天（28日）在2022浦江創新論壇的女科學家峰會上宣布，她的研究團隊已研發出可提前5至10年早期篩檢的阿茲海默症檢測技術，準確度達96％。

澎湃新聞報導，「近年來新冠疫情病毒在全球傳播，讓我們切身體會到未來的社會和經濟發展必須符合可持續發展的原則，整個社會才會長久得益。」中國科學院院士、香港科技大學晨興生命科學教授、粵港澳大灣區院士聯盟理事會主席葉玉如表示，在推動可持續發展當中，人口老齡化是全球很多國家和地區都面對的重要問題，中國也步入了老齡化社會，隨著老齡化速度進一步加快，經濟增長和社會發展都將會受到很大的影響。

因此，葉玉如希望通過科技創新、推動健康老齡化，積極應對人口老化所帶來的種種挑戰。近年來，葉玉如關注的研究領域是阿茲海默症，一種老年認知障礙疾病，全世界有五千萬患者，中國有一千萬患者，全球最高，這一數字還會隨著人口老齡化持續增長。

葉玉如表示，這一疾病目前缺乏有效的治療方法，為此她帶領團隊開展了首個對阿茲海默症的生物研究，研發出高效的生物檢測技術，可以在症狀發生前5至10年檢測患者身體內的病變，準確度高達96％。

葉玉如透露，這種血液檢測技術，能夠實現疾病的早期篩查，還可以分辨出疾病早中及晚期，提升治療效果，在老年人口中大規模疾病篩查方面也有很大的應用前景。

阿茲海默症多發群體為65至70歲以上人群，病理機制有各種假說，但尚未明確證實。目前全球約有5000萬名患者阿茲海默症，預計到2050年會增至1.5億人。

到2021年底，中國大陸約有1千萬患者，是全球增加最快的國家之一。台灣的失智症患者則約有30萬人，若按年齡分布，除少部份屬青壯年，65歲以上的老人大約每13人即有1位失智者，而80歲以上的老人則約每5人即有1位失智者。