台南殺警奪槍案兩警辦案意外遭逃獄犯割喉殺害，掀起社會關注不捨，殉職警頭七前夕，網路暱稱「師大數學哥」民眾在臉書「逆帶風向」發出仇警論，引爆網友轉傳憤怒撻伐，家屬揚言提告，台南市警2分局發文譴責並以公然汙辱罪嫌介入偵辦。台南市立殯儀館28日上午有殉職警的警專同學齊赴靈堂祭拜，對仇警論表達「每人都要為自己言論負責」。

民權派出所凃明誠、曹瑞傑兩警22日追捕機車竊盜犯時，意外遭逃獄犯林信吾持刀殺害，案發後輿論發燒，民權派出所更湧現民眾致敬的鮮花與加油卡片，更有民眾直接請派出所警員轉交奠儀。

輿論一面倒向支持警察之際，網路竟有人逆帶風向，暱稱「師大數學哥」網友發文「不過死了兩個警察，有什麼好難過？」、「台灣9成警察都是垃圾廢物」、「拿納稅錢養一堆敗類警察，不如給警犬買狗飼料」。引起網友留言大罵他故意散布仇警言論，只為了想紅。

台南市警2分局得知消息後，予以譴責並聲名將依照公然汙辱罪嫌調查，家屬也揚言提告，已知「師大數學哥」人在北部，將請到到案說明。

「師大數學哥」28日將具爭議的1篇文章刪除，仍似乎不為所動，仍持續發出另篇仇警文，並要求更多網友追蹤他的臉書。警方初步調查，「師大數學哥」臉書發文充斥反社會言論。

正值殉職2警的頭七法會，凃明誠警專同期同學20人齊赴靈堂送他最後一程，並拿著他生前最愛喝的可樂祭拜，希望他保佑同學平安。

對於仇警論，同學們平靜表示，社會不會被單一人或團體影響對兩警的看法，但「每人都要為自己言論負責」。