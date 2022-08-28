《初戀慢半拍》專場放映活動，映後影人大合照。（風度影業提供）

高捷（中）情義相挺出席風度之夜《少年吔，安啦！》專場映後活動。（風度影業提供）

浪漫愛情電影《初戀慢半拍》26日在台上映，電影導演陳駿霖率男主角柯震東27日現身風度影業品牌電影主題活動「風度之夜」，以電影包場映後嘉賓身份驚喜現身，與所有同學及貴賓們不藏私分享交流，為活動帶來滿滿星光。

電影描繪初戀青澀而深摯的曖昧情愫，現場參與風度之夜的Z世代學生們感同身受，紛紛與主創團隊熱情提問互動，面對同學犀利發問：「感覺應該是情場高手的你，如何揣摩男主角靦腆宅男的心境呢？」柯震東也大方笑答：「訣竅應該是從生活及過往拍攝經驗中取樣吧。拍攝前我與導演密集對焦過表演方向，練習將個人特質融入角色當中，最後才成功塑造出男主角從未體驗過愛情的酸甜苦辣，因而與世界有些格格不入的性格。」

而導演陳駿霖亦在映後漫談創作理念，並向正值青春年華的風度之夜同學們喊話打氣：「直面自己的心並非易事，學生時期的你們無論在感情中、奔逐目標的過程之間，可能都彎彎繞繞後才會真正找到心之所向。但年輕就該放膽去玩，犯錯也沒關係；看完《初戀慢半拍》之後，希望同學們都能提起勇氣，追握青春動身追尋所有想做的事情。」

自今年3月起，台灣新創影視公司風度影業開始籌辦學生專屬的「風度之夜」品牌電影系列主題活動，至今為止舉辦的14場活動中，邀請到眾多電影主創團隊成員現身映後座談，為同學搭建與電影從業人員近距離切磋交流的平台。

例如近期以4K數位修復版重新回歸大銀幕的台灣經典黑幫電影《少年吔，安啦！》，在風度之夜播映完畢後，被封為「台版教父」的高捷便情義相挺於映後亮相，侃侃而談起30年前與本片監製侯孝賢導演拍戲的點滴，也展露大哥風範奉勸全場同學：「人生很長，歹路毋通行！」

《民雄鬼屋》主演麥語彤、劉韋辰、宥凱出席風度之夜映後活動時，則在輕鬆的映後互動氛圍中與現場同學分享片中著魔演出的揣摩方法與拍攝經驗，緩和同學們觀影後的緊張心情。過往風度之夜主題講座亦曾邀請到金馬最佳視效得主嚴振欽，解析後期特效相關工作內容，豐富多元的跨界活動恆常吸引同學們滿座捧場。

全台同學口碑發酵好評支持下，風度之夜於半年期間便累積突破4000名學生踴躍加入Line官方帳號會員，全台現已共計超過68所學校、359個系所的學生加入風度之夜行列。作為全台最熱門的學生專屬電影主題活動，風度之夜以孵化未來影視人才為著力目標，期盼培養學生族群觀影習慣、引領學生對接產業，在青年學子身上埋下未來與影視產業接軌的潛力種子。