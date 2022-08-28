年僅10歲的美國女童諾拉‧麥克瑪赫（Noella McMaher）是世界上最年輕的跨性別模特兒，生理性別為男性的麥克瑪赫在2歲多時就認定自己是女生，並且在6歲時正式在法律上從男生變為女生。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，來自芝加哥的麥克瑪赫是世界上年紀最小的跨性別模特兒，她於今年2月在紐約時裝周（New York Fashion Week）初登場，並且即將於9月再次登台，邀約不斷的她也將在明年在巴黎時裝周走秀。

一名好萊塢經紀人指出，模特兒圈有愈來愈多跨性別麻豆，麥克瑪赫將是典範，經紀人也預測，2023年麥克瑪赫或許能賺到1至200萬美元，「以一個這麼年輕的人來說，她是這麼的有自信。」

麥克瑪赫的母親笛伊（Dee）表示，麥克瑪赫天生就有很強烈且自信的身份認同，2歲半至3歲時，當有人說他是可愛的男孩時，麥克瑪赫就會暴怒反擊：「我不是男生，我是女生！」

他說麥克瑪赫在4歲時開始進行「社會適應」（socially transition），並且在6歲時正式將出生證明上的男生更改為女生。根據美國LGBT倡議公司Fenway Health，「社會適應」指的是跨性別兒童、青少年透過改名、穿著或髮型來採取符合自己性別認同行為的過程。

值得注意的是，麥克瑪赫的雙親也都是跨性別者，母親笛伊生理上是女性，不過她於2019年起就認定自己為跨性別者，笛伊同年與前夫離婚，他現在的伴侶同樣為一名生理性別為女性的跨性別者。

針對外界指控笛伊迫使孩子成為一名跨性別者，笛伊說麥克瑪赫比他自己還早出櫃，強調自己與伴侶之間只有2雙鞋，一點也不時尚，但是麥克瑪赫卻特別愛化妝品及衣服，強調絕對沒有強迫孩子變成女生，「我們甚至不知道如何鼓勵這種女性氣質。」

他說麥克瑪赫7歲時首次登台芝加哥時裝周，她主要靠著看YouTube影片自學走秀、報名參加徵選，然後開始出場一些小型時裝秀，至今已參加過2次芝加哥時裝周。

笛伊與前夫還育有一名兒子列維（Levi），列維生理性別為男生，也表示想繼續當男生。

文章來源：10-year-old trans model Noella McMaher, who has 2 trans parents, already a New York Fashion Week vet
文章來源：Meet the world's youngest transgender model: Born to a mother who is now male, Noella became a girl aged four and is now tipped to make MILLIONS of dollars on the catwalk. But her biological father who raised questions has been airbrushed from her life
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