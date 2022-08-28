基隆守護外木山行動小組發起第一個地方公投，反對填海造陸興建台灣第四座天然氣接收站，6月17日送件後被要求補正資料；市府日前又回文表明有諸多疑慮，將陳報行政院認定是否屬地方自治事項。行動小組表示，29日將赴行政院要求中央加速認定，並駁斥市長林右昌對台電開綠燈，對人民開紅燈。

守護外木山行動小組發起基隆護海公投，第一階段達標6月17日送件，市府回文提出22個問題要求補正資料，包括，法律依據、替代方案等。行動小組雖於7月21日以5000字說明、10份附件函覆，但發起人王醒之不滿表示，上述問題本該由基隆市政府權責認定或要求台電提出，質疑市府「以補正資料之名行拖延公投之實」。

未料，基隆市政府竟於8月18日回文指出，內容仍存有諸多疑義，難由本府決定，將陳報行政院認定是否屬地方自治事項。王醒之認為，市府此舉意欲再拖延30日，對2475名提案人來說，是對公投的惡意抵制，怒批林右昌對台電開綠燈，但卻對人民開紅燈，再次強化「外推市長」的稱號。

守護外木山行動小組指出，將於明日上午於行政院舉行記者會，除要求加速認定程序、駁斥林右昌對公投汙名化、似是而非的說法，也邀請淡江大學公共行政學系專任助理教授，重申基隆護海公投的法理正當性，讓基隆人得以共同討論、決定基隆的海洋與城市發展。

守護外木山行動小組說，基隆市第1個、全國第7個地方性公投屆時是否會被基隆市政府「沒收」？值得全國關注，若最後被中央與地方聯手搓掉，將重新提出新案，將地方性公投「升級」為全國性公投。