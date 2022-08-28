中華(2204)上周五法說會，第二季、上半年EPS轉虧，中華強調，公司本業及業外獲利能力持續成長 且有足夠資金可支持中長期策略發展，待未來防疫險影響消除後，獲利即可回歸正常水準。中華預估，2022全年銷售量(包含小車與大車)共43萬台，恐年減4.44%。中華展望下半年內外銷四輪及二輪台數與今年上半及去年下半相比，皆呈現成長趨勢。

中華2022年上半年營收及營業利益受市場影響而年比下滑，營業收入144.09億元，年減11.0%，營業利益11.96億元，年減20.8%，2020年底舊換新政策續推不明，部分訂單位移至2021年初交車，致比較基期較高，加上2022年疫情升溫影響，整體市場下滑造成營收下降；但面對原物料上漲及零部件短缺，中華在穩健控管下，毛利率提升，上半年毛利率升至17.49%，本業表現穩定。

2022上半年稅後淨利受轉投資公司新安產險防疫險保單一次性業外虧損影響，出現較大虧損，但中華業務發展穩定，明年獲利可望回歸正常水準。今年上半年稅後淨損39.89億元，年減249.9%；本期淨損歸屬母公司業主虧損40.99億元，年減261.5%，基本每股虧損7.52元，相較去年同期的每股盈餘4.65元轉虧。

中華2022年上半年經營成果，排除新安產險影響，公司2022上半年業內與業外表現穩健，營業利益11.96億元，業外淨利(不含新安)17.50億元，稅後淨利歸屬母公司業主(不含新安)24.25億元，每股盈餘(不含新安)4.45元。公司業內與業外(不含新安產險)持續提升。

中華今年第二季資產負債與財務比率，雖受轉投資認列虧損影響權益法投資餘額，但公司本業獲利能力及各項財務指標仍然穩健，並優於產業平均表現，有充足資金支持中長期策略發展。截止2022年6月30日，應收帳款周轉天數年升至29，存貨周轉天數降至54，負債比26%。

中華第二季，今年4月國內疫情大爆發、整體車市衰退下，公司積極衝刺業績同時，落實防疫措施、提前備料，順利保持正常生產，因此本業經營維持穩健，Q2營收季增率略為下滑1%，但仍達70億元以上，達成公司管理目標，且毛利率與營業利益率均較首季提升，單季毛利率提升，中華表示，公司很提早就掌握原物料波動狀況，有積極控管，減少對公司原物料上漲不利的影響。惟受新安產險認列大幅虧損影響，第二季稅後淨利呈現較大虧損。單季稅後淨損53.55億元，年減492.0%；本期淨損歸屬母公司業主虧損54.11億元，年減512.4%，基本每股虧損9.92元，相較今年第一季每股盈餘2.41元轉虧。

關於轉投資公司防疫險產品理賠虧損說明，由於轉投資公司新安產險防疫險商品理賠損失，中華上半年依綜合持股認列新安產險虧損65.24億元，致營業外收入及支出虧損47.74億元，稅後淨利虧損39.89億元，每股虧損為7.52元。中華表示，此為單一事件產生之一次性業外虧損，新安產險虧損影響之每股盈餘11.97元，排除新安產險影響後，上半年EPS為4.45元，仍較2021年上半年排除新安產險影響後之EPS4.35元成長。中華強調，公司本業及業外獲利能力持續成長 且有足夠資金可支持中長期策略發展，待未來防疫險影響消除後，獲利即可回歸正常水準。而2023年配發2022年的股利是否會扣除新安產險虧損後的獲利來作為計算股利發放的基礎？中華提到，公司歷年獲利穩定、資金充裕，實際分配狀況會依照實際營運狀況來做。

各研究機構預估2022年台灣經濟成長率預估介於3.20%~3.91%之間，台灣汽車市場，中華預估，2022全年銷售量(包含小車與大車)共43萬台，恐年減4.44%。而各研究機構預估大陸2022年經濟成長率介於4.04%~4.4%之間，大陸汽車市場，中華預估，2022全年2750萬台、成長率4.7%。

中華2022年下半年營運展望，2022年下半年公司銷售預估皆較上半年或去年同期成長，在上半年因疫情爆發、車市低迷，但隨著疫情趨緩，預期消費動能將逐步回復，下半年內銷四輪及二輪市場總量預期皆較上半年成長。中華展望下半年內外銷四輪及二輪台數與今年上半及去年下半相比，皆呈現成長趨勢。

中華說明，缺料狀況因整體汽車市場受到很多疫情、戰爭等不利因素都還在發生，但中華很早就在做所有零件、原物料管控與缺料預估，對於如何備料與擴大來源都有提早準備，目前需求都可以對應，都在可控中，對成本上升的影響都在掌控當中。

而被問到和泰車(2207)的Townace今年上市，是否影響今年的商用車銷售？中華表示，過去在區隔市場占有率很高 所以有受到一點影響，但在整體表現上還是有達成既有銷售目標，受到影響比預期小，後續還是會盡力確保目標完成，強化產品類跟行銷，確保完成年度目標。